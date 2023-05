Buitrago ya palpita la etapa 13 del Giro: ‘Será un día clave’

Santiago Buitrago es actualmente el mejor colombiano ubicado en el Giro de Italia ubicándose en la casilla 14 de la clasificación general a más de cuatro minutos del líder Geraint Thomas.



El bogotano ha hecho un gran papel hasta ahora y ahora espera con ansias por la etapa 13 de la ‘corsa rosa’ que será de alta montaña y que moverá bastante la clasificación general.



De hecho, el colombiano se pronunció este jueves terminada la etapa 12 y dijo que la jornada de hoy estuvo controlada pensando en el puerto de mañana.

"Se intentó desde la salida, pero estaban controlando mucho. Al final logramos meter a un compañero y no sé adelante qué fue lo que pasó. En el grupo principal fue una jornada controlada, subimos el último puerto pensando en mañana", comentó en diálogo con Caracol Televisión.



Por su parte, se refirió a la etapa del viernes: "Tenemos que esperar qué pasa mañana, porque aún no se sabe si subiremos el primer puerto. Pase lo que pase, la última subida va a estar ahí. Si bien puede que no sea tan duro como estaba planeada al principio, pero creo que con la última subida ya tenemos".



"En lo personal, pues tenemos a Damiano Caruso dentro de los cinco primeros; Jack Haig se cayó y tendremos que ver cómo evoluciona. Yo voy ahí...Estoy a la espera y yo creo que será un día muy importante, espero estar adelante", complementó.



Con esto mencionado, Buitrago vivirá este viernes su etapa más importante ya que de ahí se sabrá si tomará el liderato del Bahréin o será un gregario de lujo para Caruso o Haig.