Buitrago valoró el Giro: ‘Nos fue mejor de lo que esperábamos’

Santiago Buitrago se ha convertido en una de las figuras claves del ciclismo colombiano y también de su equipo, el Bahréin Victorious luego de su gran participación en el Giro de Italia.



El colombiano, pese a no ser líder de la escuadra asiática, se desempeñó muy bien como gregario de Damiano Caruso y además paralizó al país el pasado 26 de mayo cuando ganó la etapa reina del Giro de gran manera.



Ante esto, Buitrago contó su experiencia en el Giro y aseguró que esta carrera ha cambiado en parte su vida privada.

Sobre su llegada a Colombia tras el Giro comentó: “La familia me recibió muy bien, con un caldito de costilla. No soy de hacer fiestas grandes, fue algo muy privado y familiar. Todo lo conseguido en este inicio de temporada fueron resultados muy importantes para mí. Lo importante es tener los pies sobre la tierra, seguir trabajando duro, porque aún faltan muchas metas y objetivos. Esto es de seguir trabajando, lograr un objetivo y seguir por el otro”, dijo en diálogo con AS y Caracol Radio.



Además, aseguró que ya lo reconocen más en la calle: “Sí, es muy bonito salir a la calle y que la gente te reconozca y te pida una foto. Me siento muy contento de generar esos sentimientos a la gente. Todos han sido muy amables conmigo, cuando estoy entrenando son muy educados”.



En cuanto al Giro, el bogotano dio un balance sobre lo ocurrido: “El Giro era el objetivo de mi temporada, el objetivo del equipo y llegué en la mejor condición en la que podía haber llegado. Llegué muy motivado, había conseguido buenos resultados, el equipo llegó con bastante confianza y en general nos fue mucho mejor de lo que esperábamos”.



De igual manera, habló sobre su trabajo como gregario de Caruso: “En lo personal, poder ayudar a Damiano fue muy importante. El es una pieza fundamental en el equipo y me enorgullece poder hacer mi trabajo de la mejor manera y conseguir una etapa reina en el Giro de Italia fue la cereza del pastel. Hubiera querido más, los objetivos y expectativas antes de iniciar el Giro eran otros, pero haber ganado la etapa me quitó un peso de encima”.



Por otro lado, dio su opinión sobre si ya piensa ser líder del Bahrein en alguna carrera grande: “El equipo es el que más sabe cuando será el momento adecuado para que sea líder en una carrera de tres semanas. Voy paso a paso, me tomo mi proceso con tranquilidad y seriedad, en el momento que el equipo quiera depositar su confianza a mi espero asumirla de la mejor manera”.



Finalmente, aseguró que no irá al Tour, pero que estará de vuelta en la parte final del calendario UCI: “Me queda la segunda parte de la temporada, un poco igual que la del año pasado. Aún no sé si correré la Vuelta a España, voy a empezar con la Vuelta a Burgos. Primero tengo que estar un par de semanas más en Colombia y veré con el equipo cual será el calendario que tomaré, si será la Vuelta a España o algo más tranquilo con carreras de una semana, de clásicas en Italia y terminando en Lombardía”.