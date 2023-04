Buitrago tras su podio en la Lieja: ‘No pensaba terminar la carrera’

Santiago Buitrago hizo historia en el ciclismo colombiano tras convertirse en el primer pedalista nacional en ser podio en la Lieja-Bastoña-Lieja que tuvo lugar este domingo.



El bogotano llegó por detrás de Remco Evenepoel, que revalidó su título en esta clásica, y de Tom Pidcock que le ganó en el sprint final al colombiano para quedarse con el segundo puesto de la carrera.



Pues bien, tras el histórico resultado, Buitrago habló ante los medios y allí aseguró que es el mejor resultado en lo que va de la temporada y reveló que no tenía pensado en terminar la carrera ya que no estaba del todo bien.

“Estoy muy contento con este podio. Mi primer Monumento. Al inicio no sabía cómo me encontraba, vengo del Tour de los Alpes, en el que Mikel Landa era el líder. Fue una carrera muy extraña y al final quedar tercero es muy importante para mí”, comentó sobre el resultado.



Además, reveló que casi no acaba la competencia: “En mitad de carrera no me encontraba bien. Le decía al equipo que no pensaba terminar. Al final apreté un poco y ya las piernas respondieron”.



Por su parte, habló de como fue afrontar el sprint final para el podio: “Ben Healy me sorprendió. Nos atacó desde muy lejos. Sabía que Thomas Pidcock era más rápido e intenté anticipar, pero bueno, al final toco conservar la tercera posición”.



Finalmente, Buitrago confirmó que estará en el Giro de Italia y que espera dar pelea: “Vengo preparándome muy bien. Esto me motiva muchísimo para lo que se viene”.