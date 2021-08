¿Va a Santa Fe vs. Nacional? Allá podrá vacunarse contra el covid-19

Este martes, 3 de agosto, vuelve la afición a los partidos de fútbol en Bogotá. Y el regreso de la hinchada será con el gran partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, válido por la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2021.



Aprovechando que habrá buena cantidad de público en los alrededores del estadio El Campín, la Secretaría de Salud informó que dispondrá de un punto de vacunación contra el covid-19.



La Alcaldía de Bogotá anunció que habilitará el Movistar Arena para que los hinchas de los equipos que asistan al estadio puedan vacunarse. Para esta jornada de vacunación, los asistentes podrán ingresar por la puerta siete del coliseo; allí, los aficionados de Santa Fe y Nacional podrán vacunarse presentando la cédula de ciudadanía y la boleta para ingresar al estadio.



No hay necesidad de cita previa o agendamiento, y no importa a qué EPS pertenezca. El horario de atención será de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.



Se aplicarán las vacunas de la farmacéutica Moderna, que llegaron la semana pasada a la ciudad, y también hay disponibilidad de segundas dosis de todas las marcas de vacunas.