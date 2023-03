Día de San Patricio 2023: ¿Qué se celebra y cuándo es la festividad?

El próximo 17 de marzo se celebrará el Día de San Patricio la cual es una fiesta de origen cristiano e irlandés que conmemora la muerte de San Patricio, patrono de Irlanda.



La festividad tiene una duración de cinco días en donde se llevan a cabo varias actividades como conciertos, desfiles, obras de teatro, entre otros eventos.



De igual manera, de la celebración resalta que la mayoría de los alimentos como la cerveza son teñidos de verde.

¿Cuándo es San Patricio?



Para este 2023, la festividad se celebrará este viernes 17 de marzo y se celebra principalmente en Irlanda y en diferentes ciudades y pueblos con población de origen irlandés. No obstante, en los últimos años se ha expandido a otros países como Colombia, España entre otros.



¿Qué se celebra?



La jornada celebra la muerte de San Patricio quien fue un sacerdote que vivió en el siglo V d.c y es considerado el patrón de Irlanda. San Patricio fue responsable de establecer iglesias y monasterios en toda Irlanda y es considerado el fundador de la Iglesia Católica en ese país. Falleció en el año 461 aproximadamente y fue enterrado en Irlanda del Norte.



¿Por qué se usa el color verde?



En las celebraciones de San Patricio el color verde es predominante y su uso se extendió por los tréboles del movimiento independentistas irlandés a finales del siglo XVIII. Allí, los soldados se vistieron de verde mientras luchaban con los británicos y cantaban la canción ‘The Wearing of the Green’.