Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá falleció en el Hospital Militar

Samuel Gustavo Moreno Rojas, político colombiano oriundo de Bogotá y que tuvo una larga trayectoria como senador de la República y elegido popularmente como alcalde en el periodo de 2008 hasta el 2012, pero por un tema sensible en el que se vio envuelto, lo destituyeron de la alcaldía un año antes. El 10 de febrero de 2023, 12 años después se confirmó su fallecimiento en el Hospital Militar.



Samuel Moreno fue acusado de falsificar unos documentos para la contratación de construcciones de la tercera fase del Transmilenio. Pero fue solo el inicio de largas acusaciones, una de ellas, en el que mencionaron que tanto Samuel como su hermano Iván lideraron una red de corrupción.

Con el paso del tiempo, Samuel Moreno fue condenado en 2016 a una pena de 17 años en prisión y luego le rebajaron la pena a 11 años, quedándole poco menos de cinco años para quedar en libertad. Sin embargo, el polémico exalcalde de Bogotá sufrió el 9 de febrero de 2023 un infarto en su celda en la estación de Carabineros de la Policía.



Infortunadamente, el expolítico no quedó bien librado después del desmayo en su celda. Cuando fue trasladado al Hospital Militar, Samuel Moreno llegó presuntamente sin signos vitales y aunque los cuerpos médicos intentaron reanimarlo, fue imposible por un tema cardíaco muy serio. Antes de confirmarse su deceso, Moreno Rojas fue declarado con muerte cerebral y no había vuelta atrás.



No obstante, aunque fue trasladado el jueves 9 de febrero, su fallecimiento no se pudo confirmar sino hasta el viernes 10 del mismo mes a las horas de la tarde, exactamente a las 6:30 P.M. cuando Clara Galvis, directora del Hospital Militar dio la noticia por un shock refractario. No fue para nada posible salvar la vida pese a los esfuerzos del cuerpo médico que intentaron reanimarlo en varias ocasiones. Su infarto y el desmayo en la estación de Carabineros de la Policía fue fulminante.