Salario Mínimo: desvelan la cifra en la que quedaría para 2023

Las negociaciones para definir el valor del Salario Mínimo para 2023 se comenzarán a realizar en las próximas semanas.



Esta discusión en la que participarán, el gobierno, los sindicatos y empresarios es clave ya que este ítem debe aumentarse de acuerdo a temas como la inflación, la devaluación del peso, el decrecimiento de las empresas y la inestabilidad económica que se espera el otro año.



Ante esto, se espera que las charlas no serán fáciles ya que las centrales obreras sostienen que no se puede repetir lo que pasó este año en el que el salario mínimo no fue suficiente debido al aumento de la inflación.

Por su parte, los empresarios mencionan que se debe proteger el crecimiento económico y que un aumento desmedido frenaría la generación de empleo lo que provocaría una desaceleración de la economía del país.



Dicho esto, Fedesarrollo presentó su propuesta para lo que debería ser el incremento del salario mínimo para 2023 y mencionó que se debería aumentar en un 13.5% por lo que quedaría en $1.135.000.



El presidente de esa entidad, Luis Fernando Mejía sustentó su decisión de la siguiente manera: “la suma de una inflación esperada para 2022 de 12,3 % y un estimativo de crecimiento de la productividad total de los factores de 1,2 % indican que técnicamente el salario mínimo debería aumentar un 13,5 % en 2023″.



Finalmente, Fedesarrollo pidió tener en cuenta la alta tasa de desempleo que hay en Colombia lo cual será clave para el alza de ese ítem.



Cabe señalar que este 30 de noviembre será el inicio formal de los diálogos para la concertación del salario mínimo.