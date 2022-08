Comunidad LGTBI contra la Federación de rugby de Irlanda 

La comunidad LGTBI de Irlanda criticó este jueves una decisión adoptada por la Federación de rugby (IRFU) de este país que prohíbe a las mujeres transgénero jugar en equipos femeninos.

La medida es "regresiva", según denunció hoy, entre otros colectivos, el equipo de rugby LGTBI de Dublín "The Emerald Warriors" ("Las Guerreras Esmeralda"). En un comunicado, este club instó a la IRFU, que rige este deporte en la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte, a que revierta su decisión.



"The Emerald Warriors" aseguró que esta nueva política reducirá "aún más" los "espacios donde las personas transgénero" pueden sentirse "seguras", al tiempo que "afecta al rugby, al deporte y nuestra sociedad". "Este paso no está en sintonía con los valores de nuestro deporte", subrayó el club LGTBI.



Al anunciar este miércoles esta medida, la IRFU reconoció que este asunto es "delicado y difícil", pero sostuvo que "es necesaria" porque entiende que las mujeres trans tienen "ventajas en fuerza, energía y físico". Asimismo, la federación precisó que los hombres transgénero podrán seguir jugando en equipos masculinos "si dan su consentimiento por escrito y se lleva a cabo una evaluación de riesgos".



"Queremos seguir trabajando con la IRFU en este asunto y confiamos en que podremos diseñar durante los próximos meses un plan de acción conjunto y llevar a cabo más investigaciones en este área", explicó hoy Aaron Doyle, responsable de inscripciones de "The Emerald Warriors", a la emisora NewsTalk. En su opinión, la federación debe revertir esta decisión que impone restricciones generalizadas y volver a la política anterior, por la que se estudiaba "caso por caso y de manera individual".