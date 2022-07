Exjugadores de rugby denunciarán a Federación por lesiones cerebrales

Varios exjugadores de rugby denunciarán ante la Justicia a la Federación Irlandesa de Rugby (IRFU) por sufrir durante sus carreras profesionales graves lesiones cerebrales, según informó este miércoles el diario "The Irish Times".

Este medio desveló que una firma de abogados de Dublín, especializada en litigios sobre daños personales y compensaciones, presentará la denuncia ante un juzgado irlandés "antes del próximo octubre", si bien no precisó la identidad de los jugadores ni el número de demandantes.



Este proceso discurrirá en paralelo con otra demanda similar presentada en el Reino Unido por un grupo de jugadores profesionales y semiprofesionales contra la Federación inglesa (RFU), la Federación galesa (WRU) y la Federación Mundial (World Rugby).



En total, el bufete de abogados británico Rylands representa en ese país a más de 185 jugadores de rugby de edades comprendidas entre los 30 y 60 años, explicó "The Irish Times". Este rotativo indicó que los argumentos de los jugadores irlandeses "son similares en naturaleza" a sus colegas ingleses y galeses, a quienes se han diagnosticado "con demencia temprana" y "otros deficiencias neurológicas irreversibles".



Los demandantes sostienen que sus problemas de salud están relacionados con la práctica del rugby y los repetidos impactos en la cabeza. En consecuencia, consideran que las federaciones han actuado de manera negligente porque no han sido capaces de adoptar medidas razonables para proteger a los deportistas de estas lesiones permanentes causadas por contusiones cerebrales repetidas.