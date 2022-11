Rosalía y Georgina: revelan el malentendido que tuvieron en Las Vegas

El pasado 18 de noviembre se celebraron los Grammy Latinos en el Michelob Ultra Arena de Las Vegas. Allí, se realizó la edición 23° de esta entrega en donde hubo grandes celebridades y artistas.



Dos de ellos fueron Rosalía, quien fue de las grandes ganadoras de la noche, y también Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo y quien presentó uno de los premios en la gala.



Pues bien, según información del programa ‘Y ahora Sonsoles’ del medio Antena 3, la cantante española se negó a prestarle su camerino a Georgina quien tenía que cambiarse de vestuario para la entrega de un premio.

La influencer debía vestirse de la forma más rápida posible, por ello le pidió a Rosalía su camerino el cual se encontraba más cerca del escenario, pero la cantante no quiso ayudarla, un acto que provocó que la Georgina entrara “en cólera”.



De igual forma, este no fue el único contratiempo de la mujer de CR7 ya que según el medio ‘Informalia’ Georgina sufrió de un ataque de ansiedad al no disponer de su jet privado para volver a Manchester.



Y es que la española no habría visto con buenos ojos volver a su casa en vuelo comercial, a pesar de que iba en primera clase.