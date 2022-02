'Motamami': Rosalía, al desnudo en la portada de su nuevo disco

Rosalía publicó este lunes la portada de su esperado tercer disco, "MOTOMAMI", en la que aparece desnuda y sólo lleva puesto un casco de moto.

La española no fijó ninguna fecha de lanzamiento para el trabajo, que se sabe que llegará en algún momento de este año, aunque avanzó que este viernes estrenará un nuevo tema y animó a sus seguidores a que adivinen cuál será.



"Madre míiiiia aquí tenéis la portada de MOTOMAMI y este viernes adivina k nuevo tema se vieneee", escribió en su perfil de Twitter. De momento, Rosalía ya ha presentado uno de los temas que estarán incluidos en el disco, "La Fama", una bachata en la que colabora The Weeknd y que en noviembre debutó en el número dos de la lista Billboard Hot Latin de Estados Unidos mientras que en España fue número uno durante varias semanas.



Tras "La Fama", la cantante ha ido desvelando pequeños avances de las canciones que compondrán su "MOTOMAMI". Hace unos días, sorprendía al publicar un brevísimo adelanto de "Bulerías", un tema que regresa a los sonidos flamencos y en el que se le escucha cantar "y aunque a mí me maldigan a mis espaldas, de cada puñalaíta saco mi raba", mientras ella hace trompos montada en un "quad".



Aunque el avance más comentado de Rosalía fue el "HENTAI", una indescriptible canción a piano que despertó infinidad de comentarios y bromas por su letra: "te quiero ride, como mi bike. Hazme un tape modo spike. Yo la batí hasta que se montó, segundo es chingarte, lo primero Dios". La reacción fue tal que la artista llegó a preguntar en Twitter que si los "ofendidos" por la letra se encontraban bien. "Saoko" y "CANDY", con sonidos más cercanos a la música urbana, son otros de los adelantos compartidos por la estrella.



En una entrevista con la revista "Rolling Stone en español", Rosalía definió el disco como el resultado de "una experimentación muy grande", en el que las influencias van de Héctor Lavoe a Patti Smith, pasando por el reguetón y Pedro Almódovar. "Mi carrera quiero que sea como una carta de amor a todas las músicas que quiero y este disco forma parte de eso", afirmó la artista sobre esas influencias que han empapado las nuevas canciones.







EFE