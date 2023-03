Rosalía reveló la forma como se dio su relación con Rauw Alejandro

Rosalía y Rauw Alejandro son tendencia actualmente luego de que anunciaran la semana pasada su primera colaboración juntos la cual será un mini álbum de tres canciones que serán las primeras de ambos como pareja.



De igual manera, en los últimos días también fueron virales luego de la artista catalana ganara una apuesta ante su pareja luego de que apostaran por el ganador del duelo entre Real Madrid y Barcelona. La apuesta la ganaría Rosalía quien mencionó que su pareja deberá limpiar la casa por un mes.



No obstante, la cosa no quedó ahí ya que ambos volvieron a escena este lunes cuando fueron entrevistados por Ibai Llanos en donde el streamer español les preguntó por su relación y por sus nuevas parejas.

Cuando hablaron de su relación, Rosalía se sinceró y aseguró que pensaba que Rauw era un tipo de persona, pero que al final descubrió sus verdaderos pensamientos y sentimientos.



“Pensaba que eras de una manera y luego me sorprendiste. Había perdido la fe en la masculinidad, pero fue conocerte y eso cambió”, mencionó la española.



De igual manera, aseguró tras cuatros años de relación que nunca se había sentido tan cómoda que una pareja: “Los hombres que tenía a mi alrededor eran ‘emotionally unavailable’. Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia”.



Por su parte, hablaron de sus nuevas canciones y dieron la razón por la que hasta ahora sacan una colaboración de ambos: “Siempre pusimos nuestra relación por delante. Primero decidimos sentar las bases de la relación y luego ya hacer música juntos. Ya era hora de hacerlo”, dijo Rosalía a lo que añadió Rauw: “Es buen tiempo para conocer a alguien, para saber si es la persona correcta o no”.



Finalmente, Rauw Alejandro dejó en claro cómo ha sido trabajar con su pareja: “Es intensa, es difícil, para mí no es complicado porque como la conozco es más fluido, es más fácil porque yo sé cómo comunicarme con ella, sé cómo decirle las cosas. Si no me gustaba algo de la canción, yo esperaba para decírselo en un momento particular o hablaba con los otros productores, íbamos todos en decisión grupal. Pero el ser exigente le ha llevado a estar donde está y eso es bueno, se respeta”.