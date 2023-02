Roglic retó a Evenepoel para el Giro: ‘Veremos quién será el mejor’

Primoz Roglic no ha comenzado oficialmente su temporada 2023 luego de un 2022 complicado en donde no terminó el Tour de Francia y la Vuelta a España. No obstante, el corredor esloveno ya está recuperado y ahora quiere brillar en el Giro de Italia.



En la carrera italiana se verá las caras con grandes competidores, pero el esloveno sabe que su rival por la general será el belga Remco Evenepoel quien viene como campeón de la Vuelta a España.



Ante esto, Roglic habló con ‘RTV Slo’ y allí retó a Evenepoel para ver quien lo hace mejor en el Giro.

"El Giro es extremadamente exigente. Tiene muchos kilómetros de crono y espero poder competir con los especialistas y pelear la general. Es difícil saber quiénes serán los favoritos, pero Evenepoel estará entre ellos”, comentó de inicio.



“Ha demostrado mucho estos años y el recorrido se le adapta. Veremos quién es el mejor en Roma", añadió sobre el corredor.



Recordemos que Roglic debutará en este 2023 en la Vuelta a Catalunya, la cual será una antesala de la rivalidad con Evenepoel, puesto que el belga también estará en esa carrera.



La razón por la que Roglic irá a Catalunya será para ajustar detalles de cara al Giro y también por que una de las carreras que quiere añadir en su palmarés.



Cabe señalar que el esloveno ya ganó la París-Niza, Tirreno Adriático, Vuelta al País Vasco, Tour de Romandía y Critérium del Dauphiné y ante la posibilidad de ganar otra carrera de una semana concluyó: “Sería un logro que nadie consiguió, me importa. Siempre es interesante escribir historia, pero veremos cómo van todo allí”.