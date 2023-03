Roglic no da por cerrada la Vuelta a Cataluña: ‘Quedan días difíciles’

Primoz Roglic sigue con su gran momento en este 2023 y este viernes en la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña obtuvo su segunda victoria en esta carrera y mantuvo su liderato en la general.



El esloveno en esta jornada le volvió a ganar el duelo a Remco Evenepoel esta vez a punta de inteligencia ya que tuvo mejores piernas para definir mejor y cruzar primero la meta.



Tras el triunfo, el corredor del Jumbo Visma dejó sus sensaciones sobre la etapa y además aseguró que aún no está cerrada la general.

"He tenido las piernas, estoy muy contento. Remco Evenepoel es uno de los mejores corredores del mundo y son detalles los que marcan las diferencias", comentó ante los medios.



Por su parte, se refirió al subir el puerto de Lo Port: "Está bien, pero no para hacerlo cada día. Es un puerto TOP", indicó.



Finalmente, aseguró que quedan dos etapas muy duras y que no está cerrado su triunfo en la general: "Aún quedan días duros en esta Vuelta, aunque mañana no será tan duro como se esperaba porque no habrá el puerto final (se canceló la subida al Alt de Fontpineda por razones de seguridad). Intentaré dar lo mejor junto a mi equipo y veremos”.