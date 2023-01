Roger Federer y su nueva afición tras su retiro del tenis

Luego de su retiro en la Laver Cup, en donde representó a Europa en este torneo, Roger Federer se ha mantenido al margen del Tenis hasta el punto de que ha rechazado múltiples invitaciones para volver como invitado o como comentarista a algún torneo de ese deporte.



De hecho, en días pasados, el suizo no aceptó la invitación de la organización del Abierto de Australia debido a que por su cabeza no pasa volver al entorno del tenis.



Sin embargo, pese a que Federer está retirado y alejado del ojo público, no ha dejado de lado la actividad física ya que encontró una nueva afición, el pádel.

Y es que el extenista fue visto jugando a este deporte, el cual es muy parecido al tenis, y que alegró a muchos de sus seguidores ya que se le vio de nuevo con una raqueta en la mano.



El pádel, aunque es similar al tenis, tiene varias diferencias como que se juega generalmente en dobles, en una pista cerrada y más pequeña que una pista normal de tenis.



Por el momento, se desconoce si Federer tomará este deporte únicamente como un hobby o si será su nueva pasión de ahora en adelante.