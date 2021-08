¿Fin de la carrera? Roger Federer y un futuro incierto por su rodilla

El tenista suizo Roger Federer aseguró que en su carrera "todavía quedan muchas cosas buenas por venir" y que se encuentra "totalmente en sintonía" consigo mismo.



El deportista concedió una entrevista al diario suizo 'Blick' con motivo de su 40 aniversario en la que comentó su lesión de rodilla y su manera de afrontar ahora su carrera deportiva, entre otros asuntos. "Acabo de cumplir cuarenta y sigo activo, quién lo hubiera creído. Seguramente yo no. Estoy totalmente en sintonía conmigo mismo y estoy seguro de que todavía quedan muchas cosas buenas por venir".



Sobre la lesión de rodilla que le impidió disputar los Juegos de Tokio 2020, el suizo declaró que tuvo que parar todo tras Wimbledon: "Hace tiempo que no hago nada por culpa de mi rodilla. Esta semana tengo que reunirme con mis médicos y mi equipo, y luego veremos qué sucede a continuación. Por ahora, todo sigue siendo un poco incierto".



"Se trata de adaptarse. Este siempre ha sido el caso en mi carrera. Los factores cambian: fama, éxito, experiencia, identidad y ahora eso. Soy un tío tranquilo que se toma las cosas con humor. Siempre veo el lado positivo de cada situación", expresó. El número nueve del ránking mundial de la ATP habló, asimismo, de cómo afronta la incertidumbre que ahora mismo rodea su vida deportiva.



"Es difícil. Antes era diferente. Las preguntas eran sencillas: ¿Cuál es mi lugar en el ránking? ¿Cuál será mi próximo torneo? Hoy es más difícil: ¿Cómo me siento cuando empiezo a entrenar de nuevo? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cómo puedo combinar todo esto con la familia? ¿Qué dice el resto del equipo?" "Estoy mucho más entusiasmado que antes, la actitud es diferente. Es completamente diferente a hace diez años", añadió. Federer afirmó que ahora necesita "más tiempo para todo": "Antes, si mi espalda estaba bloqueada, duraba dos días y todo estaba bien. Hoy pueden pasar dos semanas. Se trata de ser más paciente con el dolor, contigo mismo, con la vuelta al campo. Pero al mismo tiempo, vuelve la alegría de lo que has logrado".



El ganador de 20 Grand Slam confesó que "solía dar por sentadas las victorias en torneos" pero que ahora sabe "lo que hay detrás de todas ellas". Con ocho Wimbledon en su palmarés, el suizo ha ido disminuyendo el número de partidos por año paulatinamente, por lo que el "enfoque a un solo partido es ahora mucho más importante": "Es como boxear. Las peleas disminuyen con la edad. Es algo que tuve que volver a aprender".



El pasado 8 de agosto, Roger Fereder cumplió 40 años y compartió sus emociones: "Sucede de repente y nos decimos a nosotros mismos '¡No es posible!'. De repente me siento muy lejos de mis 20 años. Yo era un niño en ese momento. Ahora que tengo 40, siento que necesito ser más serio. Solía ??mirar a las personas de 40 años y pensar que eran muy mayores. Ahora soy uno de ellos". "Solo hice karaoke una vez. Estuve bastante mal. Pensé que conocía mucho mejor mis canciones favoritas. Lo cierto es que siempre me pueden encontrar en la pista de baile en las fiestas. Preferiblemente cuando no hay nadie alrededor para filmarme y subir el video. Pude disfrutarlo sin preocupaciones por mi cumpleaños", bromeó.



EFE