Roddick elogió a Alcaraz: 'Es el tenista más completo que he visto’

Carlos Alcaraz continúa mostrando su potencial en cada torneo de la ATP en el que participa. De hecho, el español ha estado presente en las seis semifinales de los seis anteriores torneos que ha disputado incluyendo el Masters 1000 de Madrid que actualmente compite.



Pues bien, este gran momento no ha pasado desapercibido y fue elogiado por el extenista Andy Roddick que dialogó con el medio especializado ‘Tennis Channel’.



"Alcaraz es el tenista de 19 años más completo que he visto en mi vida. Roger Federer ganó un Grand Slam cuando tenía 21 años y Rafael Nadal empezó a ser bueno en todas las superficies recién a los 22 años de edad. Realmente, considero que Alcaraz no tiene muchas debilidades", mencionó el estadounidense.

Recordemos que Alcaraz ha logrado una gran temporada hasta el momento ya que ha gados 23 de los 25 partidos que ha jugado y se consagró en tres torneos que completó que fueron el ATP 250 de Buenos Aires, el Masters de Indian Wells y el ATP 500 de Barcelona.



Ahora, el murciano quiere seguir con el gran rendimiento y es por ello que este viernes intentará buscar otra final en 2023 cuando enfrente a Borna Coric por la semifinal del Masters de Madrid.