Rihanna y los mejores memes que dejó su presentación en el Super Bowl

Durante el Super Bowl que jugaron los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, uno de los momentos más esperados fue el show de medio tiempo que estuvo a cargo de la cantante de Barbados, Rihanna.



Para algunas personas, el espectáculo no fue nada del otro mundo mientras que otros disfrutaron del show y de la presencia de la artista en los escenarios después de siete años.



Rihanna saldría al escenario presuntamente embarazada, pero la cantante por el momento no ha confirmado nada. Además, la artista salió en un vestido rojo que resaltaba con el resto de los bailarines que vestían atuendos de color blanco.

De igual manera, en el setlist, la cantante interpretó algunos de sus mejores temas como ‘Diamonds’, ‘Umbrella’, ‘Where Have You Been’ entre otras.



No obstante, aunque fue un show que cumplió con las expectativas, la presentación dejó varios momentos virales por lo que los memes no se hicieron esperar en las redes sociales. Acá les dejamos algunos de los mejores:

Rihanna’s Super Bowl halftime show… pic.twitter.com/46BQInjFyt — NFL Memes (@NFL_Memes) February 13, 2023

a qué equipo le vas en el Super Bowl?

yo: pic.twitter.com/QNw53cdGzC — ًً (@SweetenerDiego) February 12, 2023

Yo viendo el medio tiempo del Super Bowl: pic.twitter.com/7086pvsDif — El Guarromántico (@Guarromantico_) February 13, 2023