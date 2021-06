Colombia protagonista: Urán y Chaves, por el podio en el Tour de Suiza

El francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) ha sido penalizado con veinte segundos tras concluir la quinta etapa de la Vuelta de Suiza, que lo relega de la inicialmente tercera posición de la general a la cuarta, a 53 segundos del líder, el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos).

Alaphilippe fue penalizado por realizar un avituallamiento prohibido al sacar una lata del coche de su equipo en los últimos diez kilómetros. "Estaba con sed, necesitaba beber y mi director deportivo me dijo que podía coger un bidón. Cuando estaba bebiendo me dijo un comisario que no estaba permitido, pero yo ya había bebido y por eso me penalizaron", dijo Alaphilippe al concluir la etapa.



De esta forma, la general de la Vuelta a Suiza, a falta de tres etapas, la lidera el ecuatoriano Richard Carapaz con 26 segundos de ventaja sobre el danés Jakob Fuglsand (Astana), 38 sobre el alemán Maximilian Schachmann (Bora), 53 sobre Julian Alaphilippe y 1:11 sobre el colombiano Rigoberto Urán (EF Education-Pro).

Clasificaciones

5ª Etapa

1 Carapaz Richard Igd Ecu B:10" 00"

2 Fuglsang Jakob Apt Den B:06" ' '

3 Woods Michael Isn Can B:04" 39"

4 *Hamilton Lucas Bex Aus ' '

5 Uran Rigoberto Efn Col ' '

9 Chaves Johan Esteban Bex Col 49"

28 Muñoz Lancheros Cristian Camilo Uad Col 05'55"

80 Henao Gomez Sebastian Igd Col ' '

146 Hodeg Chagui Alvaro Dqt Col ' '



General

1 Carapaz Richard Igd Ecu 16h42'50" 00"

2 Fuglsang Jakob Apt Den 16h43'16" 26"

3 Schachmann Maximilianboh Ger 16h43'28" 38"

4 Alaphilippe Julian Dqt Fra 16h43'43" 53"

5 Uran Rigoberto Efn Col 16h44'01" 01'11"

9 Chaves Johan Esteban Bex Col 16h45'12" 02'22"

33muñoz Lancheros Cristian Camilo Uad Col 16h54'19" 11'29"

94 Henao Gomez Sebastian Igd Col 17h10'14" 27'24"

150 Alba Juan Diego Mov Col 17h44'12" 1h01'22"



EFE