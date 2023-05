Rigoberto Urán duda en volver al Giro: ‘Estoy en mis últimos años’

Tras el fin de la contrarreloj de la etapa 9 que se disputó este domingo, el Giro de Italia vio el retiro de varias figuras importantes a causa de contagio por covid-19. Una de esos ciclistas fue Rigoberto Urán que anunció su abandono al finalizar la jornada.



Este positivo por covid fue bastante sorpresivo ya que fue un baldazo de agua fría para los aficionados que querían ver a los mejores ciclistas del mundo corriendo en tierras italianas.



Por ejemplo, otro que no podrá seguir es Remco Evenepoel que era el líder de la general y que se retiró por la misma razón.

Ante esto, este lunes, Urán a través de su Instagram se refirió al contagio y además sembró las dudas ya que aseguró que no sabe si volverá a correr el Giro: "Muchas gracias nos veremos no sé cuándo, no sé si volveré al giro porque ya estoy en los últimos años de carrera, entonces no sé si tendré la oportunidad de volver a esto", comentó de inicio.



"Obviamente da mucha tristeza abandonar una carrera cuando no estás caído, no estás roto, ni nada. Es un poquito extraño, pero es lo que hay, a veces uno no se puede lamentar mucho, hay órdenes y protocolos que hay que seguir y para la casa", agregó sobre su positivo por covid.



De igual manera, aprovechó para dirigirse a sus fans y les envió buena energía: "Muchas gracias, estamos bien, vamos a seguir trabajando, entrenando y la esperanza nunca se pierde".



Cabe señalar que Rigoberto Urán previo a su abandono venía haciendo una buena primera semana sin complicaciones, pero en donde había perdido un tiempo considerable con sus rivales y que lo ubicaban en la casilla 22 a 6’23 del líder.