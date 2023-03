Rigoberto Urán se le midió a la cocina: ¿Cómo le fue?

Rigoberto Urán es uno de los ciclistas que no ha debutado en esta temporada 2023 en el mundo ciclístico. El colombiano lo iba a hacer en los Nacionales de Ruta, pero por una enfermedad no lo pudo hacer.



No obstante, el ciclista se encuentra actualmente entrenando, pero también ha aprovechado estos días que no está en ninguna competencia para estar con su familia.



Ante esto, Rigo se le midió a la cocina y en su cuenta de Instagram mostró sus dotes como cocinero. "Qué grosería de desayuno", comentó el ciclista colombiano.

Por otro lado, Urán no para con sus entrenamientos y se prepara para su siguiente prueba. Recordemos que el antioqueño no compite desde el Giro de Lombardía del año pasado en donde ocupó el puesto 21 de la general.



Cabe señalar que el objetivo principal de Rigo en esta temporada es llegar de la mejor manera al Tour de Francia donde sería uno de los líderes del EF Education-Easy Post.