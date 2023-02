Rigo y el dardo al ciclismo colombiano: ‘No hay ciclistas buenos'

Rigoberto Urán ya prepara su participación en el Campeonato Nacional de Ruta el cual se realizará en Bucaramanga desde este jueves y hasta el 5 de febrero, día que se hará la prueba de élite de fondo.



El ciclista del EF le apuntará a esta carrera ya que por problemas de salud no alcanzará a llegar a la prueba de contrarreloj individual que se realizará este 2 de febrero.



Sin embargo, previo a su participación en esta competencia le tiró un dardo al ciclismo colombiano y aseguró que no hay quién reemplace el legado dejado por él y por ciclistas como Nairo Quintana, Egan Bernal y demás.

"No tenemos ningún ciclista bueno en Colombia, no hay nada en comparación con el ciclismo en Europa que está muy fuerte”, comentó Rigo para el medio ‘Telemedellín’.



De igual manera, mencionó que es importante seguir trabajando en la fortaleza de los jóvenes talentos: "Acá se sigue trabajando, pero falta calidad. Algunos ciclistas se han ido a Europa, pero no aguantan sino uno o dos años".



Por último, el pedalista de Urrao aseguró que “no hay nadie que nos reemplace” y que en Europa los colombianos "no son capaces de adaptarse al ritmo de carrera y los mandan para acá".