Destapan graves razones por las que Djokovic despidió a su entrenador

Novak Djokovic anunció el pasado 27 de marzo que su entrenador, Goran Ivanisevic ya no iba a ocupar más ese cargo. Esta noticia tomó por sorpresa a los amantes y seguidores del serbio, quien no ha tenido un inicio de temporada como él lo estaba planeando.



Días después de lo ocurrido, en medio de un homenaje a Nikola Pilic, quien también fue su entrenador, Nole se pronunció oficialmente, por primera vez, sobre lo acontecido afirmando que: "Goran es un amigo para toda la vida, mío y de mi familia. Es una persona muy querida por mí, y el final de nuestra colaboración no significa que nuestra amistad termine".

Además, agregó que la separación “ha sido positiva”, sin embargo, recientemente medios nacionales como DSports o internacionales como Sportskeeda dieron a conocer que la relación entre Djokovic e Ivanisevic no habría terminado, tal como ha mencionado el número uno del mundo.



Según DSports, “fuentes cercanas a Djokovic afirmaron que, luego de perder dicho partido, Novak e Ivanisevic discutieron fuertemente tras haber entrenado poco, mal y de mala gana”, citando al medio internacional Sportskeeda.



Nole ha manifestado en varias ocasiones que debido al apoyo de su entrenador, ha logrado importantes triunfos y superar momentos díficiles de su carrera: “También hemos tenido desafíos y problemas como la descalificación en el US Open, mi deportación en Australia... Siempre recordaré que estuvo ahí como persona y como ser humano primero”, dijo.



Finalmente, no dio a conocer el nombre de quien ocupará el lugar que dejó Goran. “No tengo una idea clara de quién será mi nuevo entrenador, o si lo tendré. He tenido entrenadores desde que era joven y ahora intento sentir por mí mismo qué necesito”, senteció el serbio.