Juegos Nacionales y Paranacionales 2023: ¿retrasos en los escenarios? 

En octubre el presidente Iván Duque reiteró su compromiso de la inversión en los escenarios deportivos para los Juegos Nacionales 2023, que se desarrollarán en el eje cafetero, en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.

El diputado Diomedes Toro, presidente de la Asamblea Departamental de Risaralda, aseveró que los recursos deberían haber llegado para dar inicio a las obras de los escenarios deportivos, esto dijo en los micrófonos de Caracol Radio: "Me preocupa que no hemos iniciado las obras, ya estamos muy cerca, el 2022 ya llegó y necesitamos los avances en ese sentido y necesitamos que le queden a Risaralda buenos escenarios deportivos".



El diputado aseguró que el ministro del deporte Guillermo Herrera, tiene una invitación para que explique por qué no se ha hecho el desembolso de los recursos que prometió el Gobierno Nacional, puesto que tenían asegurados 242 mil millones de pesos provenientes de la Nación.