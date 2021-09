¿Renuncia? Karen Abudinen dejaría su cargo como Ministra de las TIC

Luego de que la Procuraduría General de Colombia (Ministerio Público) anunciara una investigación disciplinaria contra la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen, por las presuntas irregularidades de un millonario contrato. El presidente de la República, Iván Duque, le habría pedido su renuncia.

Karen Abudinen está en el ojo del huracán por las irregularidades denunciadas en la etapa precontractual de la licitación pública denominada "Centros digitales", así como en la firma y ejecución del contrato suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia, para la conexión de más de 7.000 escuelas rurales a internet.



Para empezar a ejecutar dicho contrato, cuyo monto total supera el billón de pesos (unos 263 millones de dólares), el Gobierno dio a Centros Poblados un anticipo de 70.000 millones de pesos (unos 18 millones de dólares). Sin embargo, medios locales como la emisora W Radio revelaron que el contratista, que no tenía experiencia ni capacidad para cumplir con lo acordado, presentó tres pólizas de garantías falsas en la licitación y tras recibir el anticipo apenas se ha avanzado en la ejecución del contrato.



La ministra enfrentó el pasado viernes un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes, citado por congresistas de la oposición que piden su renuncia y argumentaron que si Abudinen no hizo parte del "entramado" de Centros Poblados, al menos pecó por negligencia porque no fue capaz de cumplir con una de las tareas que tiene en su cargo, que es "cuidar los recursos públicos".