¡Se fue en medio de la polémica! Karen Abudinen dejó su cargo

La ministra colombiana de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen, renunció este jueves al cargo tras el escándalo de corrupción desatado por las presuntas irregularidades de un millonario contrato para la conexión de más de 7.000 escuelas rurales a Internet.

"Respetado señor presidente: de manera respetuosa presento ante usted renuncia irrevocable al cargo de ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones", manifestó hoy la ministra en una carta dirigida al presidente de Colombia, Iván Duque.



El pasado lunes, la Procuraduría General (Ministerio Público) anunció una investigación disciplinaria en contra de Abudinen para determinar su responsabilidad por las irregularidades denunciadas en la etapa precontractual de la licitación pública denominada "Centros digitales", así como en la firma y ejecución del contrato suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia. Abudinen aseguró hoy que procedió "con honradez y transparencia" y reiteró que fue ella quien denunció la corrupción de quienes "defraudaron la sociedad". "Tengo la convicción de que al superarse el paroxismo desatado por esta crisis, la sociedad colombiana contará con los suficientes elementos de juicio que les permitirá poner su mirada sobre los verdaderos responsables", aseguró en su declaración.

POLÉMICO CONTRATO

Para empezar a ejecutar el contrato, cuyo monto total supera el billón de pesos (unos 263 millones de dólares), el Gobierno dio a Centros Poblados, uno de los dos contratistas, un anticipo de 70.000 millones de pesos (unos 18 millones de dólares). Sin embargo, medios locales como la emisora W Radio revelaron que el contratista, que no tenía experiencia ni capacidad para cumplir con lo acordado, presentó tres pólizas de garantías bancarias falsas en la licitación y tras recibir el anticipo apenas se ha avanzado en la ejecución del contrato.



Por este caso, la ministra enfrentó el pasado viernes un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes, citado por congresistas de la oposición que piden su renuncia. Éstos argumentaron en dicha sesión que si Abudinen no hizo parte del "entramado" de Centros Poblados, al menos pecó por negligencia porque no fue capaz de cumplir con una de las tareas que tiene en su cargo, que es "cuidar los recursos públicos". Una vez se desató el escándalo, el MinTIC declaró la caducidad del contrato en agosto pasado, por lo cual se impuso al contratista una multa de 39.015 millones de pesos (unos 10,2 millones de dólares).



Abudinen reveló el pasado 24 de agosto que el proyecto de centros digitales ahora se desarrollará con ETB NET Colombia Conectada, una unión temporal integrada por ETB y por Skynet, que fue parte de la licitación original. Igualmente la ministra aseguró que el Gobierno ya está recuperando el dinero del anticipo que, según se conoció la semana pasada, supuestamente está en cuentas no solo en Colombia sino también en Estados Unidos.

DEFENSA DE DUQUE

El presidente Duque defendió férreamente a la ministra, pese al desgaste que el escándalo de corrupción ha supuesto para su Gobierno y su partido, el derechista Centro Democrático, cuando faltan menos de nueve meses para las elecciones presidenciales de 2022. "La ministra Karen Abudinen es una mujer honorable, una mujer trabajadora y es una mujer que ha tenido siempre como bandera la pulcritud y la gran capacidad ejecutiva en el sector público, y así lo ha demostrado", había dicho Duque en una entrevista radial.



