¡Que no se le dañen las fiestas! Remedios prácticos para el 'guayabo'

El 'guayabo' es la herencia de las mejores fiestas de Año Nuevo y por eso queremos darle unas recomendaciones para que no le arruine estos días en familia.

Tome nota:



Tome jugos de fruta



La fructosa, azúcar propio de las frutas, le ayuda al cuerpo a eliminar el alcohol con mayor rapidez. Prefiera el de naranja, mandarina o tomate.



Miel

Es otra fuente natural de fructosa. Una cucharadita cada 4 horas le ayudará.



Caldos sin grasa

No sume grasa al malestar del alcohol. Use cubos de concentrado o haga un consomé con sal para reponer el sodio y el potasio que pierde tras una noche de rumba.



Hidratación

Tenga en cuenta que la cerveza no le quitará la resaca: el alcohol deshidrata, entre otras cosas porque inhibe la hormona antidiurética, lo que produce más orina. La solución es reponer el agua perdida y puede hacerlo con jugos, caldos sin grasa o simplemente agua.



Complejo B

Un buen tip para ayudar al cuerpo a eliminar el alcohol es consumir alimentos ricos en complejo B. De nuevo ayudan los caldos de carne o de pescado, el huevo, el pan, las frutas y los cereales.



Tome café:

El alcohol dilata los vasos sanguíneos cerebrales y es una de las causas del dolor de cabeza. El café es vasoconstrictor; es decir, los cierra y ayuda a que el cerebro se sienta mejor. Una taza es suficiente.



Analgésicos:

Una tableta de analgésico, si no sufre de gastritis, es suficiente.



Dormir:

Se ha demostrado que el sueño es un buen aliado de los procesos de eliminación del alcohol y de mejoría de los síntomas. Duerma todo lo que pueda.



*Fuente: El Tiempo