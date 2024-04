Remco Evenepoel rompe el silencio tras grave caída: nuevos detalles

La caída que se presentó en medio de la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco ha generado una ola de reacciones en todo el mundo, debido a la gravedad del accidente que dejó a tres grandes figuras del ciclismo con graves heridas.



Uno de los involucrados fue Remco Evenepoel, integrante y jefe de filas del Soudal Quick-Step, quien a pesar de retirarse por sus propios medios luego de la caída, fue remitido a un centro hospitalario donde se determinaron la gravedad de sus lesiones.

La incertidumbre del campeón de la Vuelta a España se generó en torno a cuando podría volver a competir. Por eso, el mismo belga, se encargó de dar un parte de tranquilidad a los amantes del ciclismo.



Por medio de un video publicado en las redes sociales, Remco dio a conocer las fracturas que tuvo tras el accidente: “Hola a todos. Quiero hacerles saber que me rompí la clavícula y la escápula del hombro derecho”, dijo inicialmente.



Acto seguido, respondió ante el mayor cuestionamiento, mencionó que sus “planes para el futuro y a corto plazo cambiarán”, sin embargo, espera que los “objetivos a largo plaza no lo harán”. Posteriormente dijo que: “Todo debería estar bien con eso”.



“Quiero agradecer a los doctores y también a Toon, el médico del equipo que me atendió en las últimas horas”, añadió Evenepoel, quien también envió un mensaje de aliento a sus colegas que se vieron involucrados en el desafortunado hecho. “Y, por supuesto, quiero desearles lo mejor a todos los demás ciclistas que estuvieron involucrados en la caída y una pronta recuperación. Espero verlos a todos pronto de nuevo en la carretera”, sentenció.



Aunque se desconoce oficialmente el tiempo que permanecerá Remco fuera de las competencias, se espera que pueda estar en las grandes del ciclismo como el Tour de Francia, principal objetivo del belga. Según el director de la escuadra, el Tour, “aún no está hipotecado, pero sería un duro revés perdérselo después de tanto esfuerzo”.