Reforma Tributaria: esto es lo que se conoce sobre el impuesto al pan

Luego de que fuera radicada la ponencia de la reforma tributaria el pasado 31 de octubre, muchas discusiones de sectores sociales comenzaron por varias cuestiones como el tema de las pensiones, la sobretasa de renta a empresas mineras y petroleras y más que todo sobre el impuesto al pan.



Sin embargo, previo al inicio de las discusiones en las plenarias de Cámara y Senado, hubo modificación al proyecto que pretendía subirle precio a uno de los productos más comprados por los colombianos.

¿De cuánto es el impuesto al pan y por qué se coloca?



El texto inicial de la reforma pretendía gravar a las fábricas de pan que tuviera ventas netas superiores a 3.500 UVT al año (Unidades de Valor Tributario) lo cual representa una ganancia de 133 millones de pesos. Este impuesto iba a subir al 10% en 2023, al 15% en 2024 y al 20% en 2025



¿Cuál será la nueva propuesta que busca reversar el impuesto al pan?



Tras la polémica por el impuesto a las panaderías, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo modificó el proyecto y se manifestó al respecto.



“Otra exageración de la oposición que no tiene nada que ver con la realidad, las panaderías están exentas de impuestos. De hecho, ayer acordamos con los ponentes un aumento de ventas anuales de hasta 10 mil UVT, de ahí para abajo no se paga ningún impuesto”, comentó de inicio.



“En el caso del pan industrial, tiene impuestos y como dice la ley, tiene azúcares añadidos, grasas añadidas o sodios añadidos, que no creo que en el pan artesanal se dé", añadió.



¿Quiénes iban a ser los más afectados por el impuesto?



Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Pan (Adepan) el gremio en su totalidad iba a quedar afectado al igual que el consumidor ya que el pan con el impuesto inicial iba a pasar de 200 pesos a 800 pesos en 2025.



¿Se echa para atrás esta propuesta?



Como se mencionó anteriormente, la reforma sufrió modificaciones en este punto y ahora serán las panaderías con 10.000 UVT al año las que tengan que pagar este impuesto únicamente según lo mencionado por el ministro de Hacienda.