Reforma Laboral: qué cambios hubo al proyecto radicado en el Congreso

La Reforma Laboral en Colombia es una realidad luego de que en las últimas horas fuera radicado el proyecto de ley que intentará modificar el Código Sustantivo del Trabajo.



Dentro de la reforma se pretenden cambios en temas como la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la protección de los derechos de los mismos y la garantía del derecho colectivo del trabajo.



Sobre el borrador que se discutió semanas antes de la radicación en la mesa de concertación, llegó al Congreso una reforma con algunos cambios como por ejemplo que los contratos a término fijo podrán ser por hasta dos años.

De igual manera, en el artículo 7 se determinan los posibles beneficiarios de la estabilidad laboral reforzada, en donde se establece que los trabajadores solo podrán ser desvinculados con justa causa o una causa legal, además de una orden administrativa o judicial según el tipo de población



En este caso también fueron incluidos aquellos trabajadores ‘amparados por el furo sindical y por el fuero de salud’, pero no arropó a los padres de familia sin otro sustento económico.



Por otro lado, hubo cambios en el artículo 8 en donde se define que en contratos a término indefinido, se pagará una indemnización de 45 días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicios no mayor de un año y en casos que la permanencia fuera de un año de servicio continuo, se le pagarán 45 días adicionales de salarios.



Otro de los puntos clave es la definición de la jornada laboral ordinaria de 8 horas de trabajo y una máxima de 42 horas a la semana, distribuidas en 5 o 6 días. Además, la jornada de trabajo diurno será de 6 a.m. a 6 p.m. y el nocturno de 6 p.m. a 6 a.m. del día siguiente.



También, el texto propone excepciones para algunas actividades en donde “el empleador deberá llevar un registro diario del trabajo suplementario de cada trabajador en el que se especifique el nombre, actividad desarrollada y número de horas laboradas con la precisión de si son diurnas o nocturnas”.



Finalmente, otro elemento clave es la regulación del trabajo en plataformas tecnológicas en donde se tienen que definir las actividades y también la vinculación del trabajador con un contrato laboral que incluye su afiliación a seguridad social.



Habrá garantías para el trabajo en plataformas digitales de reparto, vamos por la formalización e industrialización del campo colombiano, aumento de la licencia de paternidad a 12 semanas e igualdad salarial entre hombres y mujeres, entre otros”, concluyó Gloria Inés Ramírez al momento de la radicación del proyecto.