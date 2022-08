Premio honorífico para Red Hot Chili Pepper sen los Video Music Awards

La banda californiana Red Hot Chili Peppers será galardonada con el premio honorífico Global Icon en la ceremonia de entrega de los Video Music Awards (VMA) que la cadena MTV celebrará el 28 de agosto en Nueva Jersey (EEUU).

Nominados además en la categoría de "mejor vídeo rock" por "Black Summer", de su más reciente álbum, "Unlimited love" (2022), Red Hot Chili Peppers recibirán esta distinción por su trayectoria, "capaz de haber mantenido una destacada influencia en la cultura a lo largo del tiempo, dejando una huella indeleble en el panorama musical".



Así lo desveló este viernes un comunicado de MTV que informa asimismo que el cuarteto californiano actuará durante la gala, en lo que supondrá su regreso a la misma tras su recordada y última aparición en la celebrada en el año 2000. Además de Red Hot Chili Peppers, tal y como se había anunciado previamente, los VMA contarán con otras actuaciones destacadas a cargo de Anitta, BLACKPINK, J Balvin, Jack Harlow, Lizzo, Måneskin, Marshmello x Khalid, Nicki Minaj y Panic! At The Disco.



Se ha confirmado además que los premios contarán con tres superestrellas del hip-hop como presentadores: LL COOL J, Jack Harlow y Nicki Minaj, quien también recibirá un galardón honorífico en reconocimiento a su trayectoria, el Michael Jackson Video Vanguard Award. Este año Jack Harlow, Lil Nas X y Kendrick Lamar encabezan la lista de nominados como candidatos en siete categorías, seguidos de Doja Cat y Harry Styles, con seis nominaciones cada uno, y de Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift y The Weeknd, todos ellos con cinco.



Entre los aspirantes también estará Madonna, la más premiada de la historia de MTV con 20 galardones, que se ha convertido también en la única persona nominada en cada una de las cinco décadas en las que llevan celebrándose los VMA, cuya ceremonia de este año se emitirá en vivo para más de 170 países.