¿Se abre una brecha? Loeb, Al-Attiyah y Sainz, por el Rally Dakar

El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) venció en la especial de este domingo en coches, marcada por los problemas de navegación al encontrar el penúltimo punto de control, que no tuvo el tres veces campeón del Dakar, por lo que quiso ensalzar la labor de su copiloto, el andorrano Matthieu Baumel del que dijo que hizo “un trabajo tremendo”.

“El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) no dudó en la navegación, la que hizo que los españoles Carlos Sainz y Lucas Cruz (Audi) se perdieran y dijesen prácticamente adiós a sus opciones de victoria al colocarse a 2 horas, siete minutos y 7 segundos del liderato, y se impuso también en el segundo día de competición aventajando en la general de coches en 12 minutos y 44 segundos a su principal perseguidor, el francés Sèbastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme).



De los candidatos a la victoria, solo el galo, junto a su copiloto, el belga Fabian Lurquin, supieron responder al dominio del catarí en un primer día de competición real en el que el sexto punto de control, a los 280 kilómetros de los 334 cronometrados, causó estragos primero en motos y más tarde en coches.



Es increíble, porque era una etapa muy difícil y creía que sería más sencilla. Matthieu ha hecho un trabajo tremendo, sobre todo en la segunda parte de la etapa. Ha habido un momento en el que hemos visto una pista que iba un poco hacia la derecha, pero él me ha dicho ‘no, tú a la izquierda’, y en el punto de control siguiente se ha visto que llevaba razón”, dijo en declaraciones recogidas por la página web oficial del Dakar.



“Después hemos ido por delante con Sebastien (Loeb) y hemos atacado bien. Estoy muy contento, el Toyota va muy bien. Me lo paso genial con este T1+ y tengo la impresión de que es muy seguro”, valoró. Por último, Al-Attiyah, que aventaja al francés, su principal perseguidor, en 12 minutos y 44 segundos y que ha dejado al español Carlos Sainz más de dos horas por detrás, comentó cómo afrontará los siguientes días.



“Vamos a hacer todo lo posible, pero bueno, aquí hemos tenido una buena etapa. No es momento de controlar la carrera. Mañana será otro día y luego la maratón, pero llevo un rato mirando y no veo llegar a nadie, así que creo que ha sido un buen día”, declaró.

Cinco primeros clasificados de la especial:

1 – Nasser Al-Attiyah (CAT-Toyota): 3h19’57”

2 – Sebastien Loeb (FRA-Bahrain Raid Xtreme): a 12’7”

3 – Martin Prokop (CHE-Benzina Orlen): a 21’21”

4 – Lucio Álvarez (ARG-Overdrive Toyota): a 26’31”

5 – Vladimir Vasilyev (RUS-VRT Team): a 27’52”.

Cinco primeros clasificados en la general de coches:

1 – Nasser Al-Attiyah (CAT-Toyota): 3h50’53”

2 – Sebastien Loeb (FRA-Bahrain Raid Xtreme): a 12’44”

3 – Martin Prokop (CHE-Benzina Orlen): a 22’39”

4 – Lucio Álvarez (ARG-Overdrive Toyota): a 27’52”

5 – Vladimir Vasilyev (RUS-VRT Team): a 28’58”

19 – Nani Roma (ESP- Bahrain Raid Xtreme): a 1h18’34”

21 – Óscar Fuertes (ESP-Astara Team): a 1h25’20”

29 – Carlos Sainz (ESP-Audi): a 2h7’7”.







