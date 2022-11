Rafael Nadal se sinceró: ‘Ya no lucho por el número uno’

Rafael Nadal a sus 36 años ya ha vivido todo en el mundo del tenis. El español que ha ganado 22 Grand Slam en su carrera dio detalles de cómo será su carrera en este deporte en los próximos años.



Esto lo mencionó en rueda de prensa previa a su debut en el Masters 1000 de París que será este martes ante el estadounidense Tommy Paul en la ronda de 32 del torneo.



Nadal se sinceró y dijo que su objetivo ya no es pelear por ser el número uno sino por seguir siendo competitivo ante sus rivales.



“Ya no lucho para ser número uno mundial, peleo simplemente por seguir siendo competitivo en cada torneo que juego, es algo que digo desde hace mucho tiempo”, comentó de inicio.



“No voy a luchar más por ser N.1, lo he hecho en el pasado, he logrado ese objetivo varias veces en mi carrera, he sido muy feliz y orgulloso, pero estoy en un momento de mi carrera en el que ya no lucho para eso”, agregó.



Por su parte, habló de su físico y de cómo se siente en este final de temporada: "No tengo idea, veremos cómo me va. Con un cuerpo envejeciendo como el mío, es más fácil saber cómo estoy cuando encadeno torneos. Ha sido un año extraordinario por los resultados pero también un año difícil por las lesiones”.