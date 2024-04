Rafael Nadal no se da por vencido: ya entrena para su próximo torneo

Rafael Nadal está atravesando por una etapa difícil de su carrera profesional debido a que, desde el mes de enero, no ha podido volver a las canchas para jugar un partido oficial.



Recientemente, el español confirmó que aún no logra recuperarse de sus problemas físicos y no estaría en el Masters 1000 de Montecarlo, primer torneo sobre la superficie de tierra batida.



Ahora, en un nuevo intento para poder competir profesionalmente, Nadal se dispone para alistar el ATP 500 de Barcelona o también conocido como el torneo Conde de Godó. En uno de sus terrenos favoritos, el español buscará romper la mala racha que lo persigue desde hace meses.

A pesar de que ni el jugador, ni la organización del certamen han confirmado su presencia en el torneo de Barcelona, la Cadena SER de España, reveló que Nadal viajará a la ciudad catalana con el objetivo de entrenar para ese torneo.



Cabe recordar que, Nadal hace algunos días confesó que también tiene problemas en la zona abdominal: “Me recuperé rápido de la lesión de Australia y después, entrenando un día, empecé a tener molestias en el abdominal”, dijo.



El torneo, a disputarse desde el próximo 15 de abril, tiene un ingrediente especial para el exnúmero uno del mundo, debido a que es, el máximo ganador de este certamen con un total de 12 trofeos en su posesión. La última vez que lo coronó se dio en la temporada 2021 tras vencer en la final a Stefanos Tsitsipas.



En caso de poder volver a jugar, Nadal rompe una mala racha luego de haber cancelado su participación en torneos como el Open de Doha, Indian Wells, Miami o recientemente el de Montecarlo, donde su compatriota Carlos Alcaraz también canceló su participación.