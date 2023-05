Llegó la mala noticia: Rafael Nadal no jugará Roland Garros 2023

Pese a intentarlo todo para recuperarse de su lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda, la cual sufrió en el Abierto de Australia hace cinco meses, Rafael Nadal no jugará Roland Garros 2023.



De acuerdo a varios medios especializados, el tenista español no estará presente en el abierto francés, certamen donde el español ha ganado la mayor parte de sus éxitos en su carrera.



De igual manera, Nadal no podrá defender su corona en Roland Garros por lo que este año habrá una nueva persona levantando la Copa de los Mosqueteros, torneo que se le da al campeón del cuadro individual masculino.

De hecho, el tenista español ha convocado a una rueda de prensa este jueves en la Academia Rafael Nadal en España donde anunciará sus razones por las que no disputará Roland Garros.



Esta será la primera vez en 18 temporadas que Nadal no comienza Roland Garros. Además, la última vez que se ausentó fue en 2016, pero allí ya había pasado hasta tercera ronda donde abandonó por lesión en su muñeca izquierda.



Vale resaltar que han pasado 119 días desde el último juego de Nadal en el circuito ATP el cual fue ante Mackenzie McDonald en la segunda ronda del Abierto de Australia.



Desde ahí Nadal se ha perdido nueve torneos en total: Doha, Dubái, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma y ahora Roland Garros.



Con esta lesión, los ojos se centran en Nadal ya que ponen en duda su continuidad en el deporte de la raqueta.