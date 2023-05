Nadal le puso fecha a su retiro: ‘La idea es alejarme el próximo año'

Rafael Nadal compareció este jueves ante los medios de comunicación para comunicar que no estará presente en el próximo Roland Garros, pero también sorprendió a todos ya que le puso fecha a su retiro.



Y es que el tenista español aseguró que la intención es que 2024 sea el último año de su carrera, un año en el que espera estar totalmente recuperado de su lesión en el psoas ilíaco para poder disputar los torneos más importantes de su carrera.



“Mi idea es retirarme el año que viene y jugar y disfrutar de los torneos más importantes de mi carrera. Podría ser un objetivo llegar a la fase final de la Copa Davis a final de año", señaló el tenista.

De igual manera, dio las razones por las que no estará en Roland Garros de este año: "No voy a poder estar en Roland Garros después de muchos años sin faltar a la cita. Es una decisión que toma mi cuerpo. Necesito poner un punto y aparte a lo que es mi carrera deportiva y regenerar mi cuerpo".



Además, no confirmó una fecha especifica para su regreso ya que quiere recuperarse al 100% y evitar una recaída: "No voy a poner una fecha de regreso. Volveré cuando me sienta preparado para volver a empezar".



Por otro lado, se refirió a su lesión y aseguró que no entiende porque no se está recuperando del todo: "Ha habido algún momento que hemos hecho un paso atrás y alguna decisión equivocada. Necesito entender porque la lesión no se recupera y porque no puedo desarrollar mi actividad con normalidad.La realidad es que no estoy bien. Hemos entrenado todos los días pero no me recupero", indicó.



Finalmente, aseguró que no quiere ponerle fin a su carrera por una lesión: "No me merezco terminar así, voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera. No quiero dejarme ir ahora. Siempre vale la pena hacer un esfuerzo más. Todo tiene un principio y un final. Me gustaría acabar en una pista de tenis, compitiendo y ganando partidos. Luchando por ganar los grandes torneos".