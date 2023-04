Nadal se bajó del Masters de Montecarlo: ¿cuáles son sus razones?

Durante este martes, el tenista español, Rafael Nadal se bajó del Masters 1000 de Montecarlo el cual dará inicio el próximo 8 de abril.



El nacido en Manacor explicó que no estará en el torneo debido a que no se siente en condiciones para competir al máximo nivel en dicho evento.



"Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo", dijo Nadal en su cuenta de Twitter.

"No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto", complementó.



Nadal no juega desde el Abierto de Australia cuando salió lesionado de ese torneo por una molestia en el psoas ilíaco y que lo marginó no solo de ese Grand Slam sino también de los Masters 1000 de Indian Wells y Miami y otros torneos menores.



El actual14 del mundo había dicho que tenía pensado volver en Mónaco y de hecho se le vio entrenando de buena manera en la Rafael Nadal Academy en los últimos días. Sin embargo, el tenista decidió aplazar más su regreso.



Con esto mencionado, se espera que Nadal vuelva para el Masters de Roma o sino para Roland Garros que tendrá lugar en París del 28 de mayo hasta el 11 de junio de este año.