¿Cuánto tiempo lleva Rafael Nadal sin jugar? la cifra es impactante

Rafael Nadal es uno de los tenistas que ha dejado su nombre en lo más alto de la historia del deporte blanco a nivel mundial durante cerca de 20 años de carrera profesional.



Ahora, el español se encuentra pensando en firmar su retiro del tenis, sin embargo, en un intento de no salir por la puerta de atrás, ha luchado en contra de problemas físicos que le han impedido jugar durante varios meses.



Uno de los terrenos que más favoreció a Rafa fue la tierra batida, en la cual consiguió sus más impresionantes hazañas, convirtiéndose en el máximo ganador sobre este suelo, el mismo que no lo ha visto por cientos de días.

La última vez que el exnúmero uno del mundo estuvo jugando sobre esta superficie fue el pasado 5 de junio de 2022 en medio de la final de Roland Garros ante Casper Ruud, quien vio como el español alzaba su título número 14 de este torneo.



Desde entonces, Nadal, a la fecha, ya completa 650 días sin disputar un partido oficial sobre tierra batida y desde la consagración de ese título, tan solo ha podido disputar 21 juegos a lo largo de aproximadamente dos años.



Durante la temporada 2023, solamente pudo jugar cuatro partidos y en lo corrido del 2024 ha estado en otros tres. El último juego oficial se dio el pasado 5 de enero del presente año, cuando presentó un microdesgarro muscular en la zona de la cadera izquierda, es decir, desde hace tres meses el español no ha estado en las canchas.



Aunque en un principio no se trató de algo grave, actualmente Nadal sigue postergando su regreso y cancelando los torneos en los que intenta presentarse. El más reciente se dio en el Masters 1000 de Montecarlo, torneo que se juega en su superficie favorita, pero que no lo verá jugar debido a que no se siente en la condición física necesaria.



Cabe mencionar que, Nadal alcanzó a jugar un partido de exhibición frente a su compatriota Carlos Alcaraz el pasado 4 de marzo en Las Vegas, sin embargo, el ritmo y nivel de competencia no se pueden comparar con un juego oficial.



Por ahora, el tenista, quien tiene ranking protegido, continuará con sus entrenamientos y recuperación, esperando que en las próximas semanas pueda romper la mala racha de partidos sin jugar en tierra batida que lo persigue desde el 2022.