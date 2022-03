Rafael Nadal, de cuatro a seis semanas fuera: 'estoy hundido y triste'

Las noticias no son buenas en el ‘deporte blanco’ y menos para el tenista ibérico, Rafael Nadal. Pese a que disputó la final del circuito ante Taylor Fritz, Nadal venía con molestias y aún así, quiso enfrentar al estadounidense poniendo en más riesgo su humanidad. No le alcanzó para vencer a Fritz, pero eso no fue lo peor una vez finalizó el encuentro. Las lesiones lo volvieron a perseguir, algo que nunca deja tranquilo a ‘Rafa’ y que lo ha alejado por varios momentos de los Grand Slams y de las canchas de tenis. Así las cosas, el número tres del ranking ATP presenta una fisura de estrés del tercer acro costal izquierdo de acuerdo con el diagnostico realizado por el doctor Ángel Ruiz Cotorro.

Infortunadamente, esto significa una dolorosa baja para el mundo del tenis y para Rafael Nadal que las lesiones lo siguen persiguiendo sin dejarlo tranquilo. Además, es sumamente negativo para el español que se preparaba de lleno para un año lleno de tenis con los torneos de Monte-Carlo, Barcelona, Roma y el Roland Garros. ‘Rafa’ expresó en sus redes sociales lo siguiente, ‘no son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de la temporada que he tenido tan buena, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más, agradecer a todos el apoyo’.

Ángel Ruiz Cotorro agregó a su lesión que estará de cuatro a seis semanas de baja en los que se perderá los torneos europeos, uno de ellos, el prestigioso Roland Garros. Aunque ya tiene 35 años, Nadal se notaba enterito de cara a las competencias que venían y quería disputar dichos certámenes, pues dijo que al no jugar, dejaría de ser tenista por la intensidad que maneja regularmente un deportista del ’deporte blanco’.