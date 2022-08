'Estoy feliz por estar de vuelta': Rafael Nadal jugará en Cincinnati

El español Rafa Nadal, que regresa a competir en Cincinnati después de la lesión sufrida en Wimbledon, aseguró que tiene claro que no es posible "volver a un nivel fantástico desde el principio" y que las cosas "serán complicadas" en sus primeros duelos, aunque encara el torneo con ilusión y ganas de ponerse a prueba.

"Estoy feliz por estar de vuelta en Cincinnati después de un par de años sin poder jugar aquí. Tuve una pequeña rotura en los abdominales y es peligroso. Los abdominales son una parte peligrosa porque en cada saque fuerzas mucho en esa zona", dijo Nadal en una rueda de prensa organizada en Cincinnati y recogida por la ATP.



"Estoy tratando de hacer las cosas bien, intentando ser un poco conservador. Espero estar listo", agregó. Nadal, que ganó cuatro torneos este año, incluido el Abierto de Australia y el Roland Garros, destacó la exigencia de un torneo Masters 1.000 y la importancia de encararlo con humildad.



"Cuando regresas después de un poco de tiempo de baja tienes que tener en cuenta que las cosas no serán perfectas. No puedes esperar volver a un nivel fantástico desde el principio. Tienes que tener la humildad de luchar con las herramientas que tienes al comienzo para ganar el primer partido", aseguró. "Luego cuando ganes uno o dos partidos, las cosas cambian y empiezas a sentirte competitivo de nuevo", prosiguió. Subrayó además que "la competición es distinta" con respecto al ritmo de los entrenamientos.



"Si juegas bien, y creo que estoy jugando más o menos bien, tienes buenas sensaciones en la pista. Pero la competición es distinta y hay que aceptar que las cosas serán complicadas, y más en un Masters 1.000", dijo. "Cuando regresas, incluso en un grande, si tienes suerte con el sorteo del cuadro, incluso si no estás jugando a alto nivel tienes posibilidad de ganar un par de partidos. Pero en un Masters 1.000 los rivales son muy exigentes desde el principio, así que tienes que jugar a alto nivel y es lo que voy a intentar hacer", concluyó.