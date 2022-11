Rafael Nadal derrotó a Casper Ruud en juego de exhibición en Bogotá

Rafael Nadal y Casper Ruud continúan con su gira por Latinoamérica y este martes en la noche ambos tenistas estuvieron en el Coliseo Live de Bogotá en donde jugaron un partido de exhibición que terminó con triunfo para el español.



Fue un duelo que finalizó 7-5 y 6-4 en donde los deportistas hicieron un muy buen espectáculo con grandes bolas para el recuerdo de los asistentes al escenario multipropósito.



Ruud comenzó el juego demostrando dominio en su primer saque y tuvo gran precisión para responder a los golpes de Nadal. El español, de inicio, sufrió con su primer servicio, pero tuvo una buena respuesta ante Ruud y le colocó varias pelotas imposibles al noruego.

Casper se puso arriba en un pasaje del juego, pero Nadal se recuperó y logró quebrar en el penúltimo juego del set para llevarse el primer set.



Para el segundo, Ruud se quiso meter en partido, pero nuevamente el español aprovechó la altura de Bogotá para meter mejores pelotas cruzadas y paralelos. Además, mejoró su servicio para quebrarle al noruego en el 3-2.



Los últimos puntos del juego fueron de trámite hasta el match point de Nadal el cual extendió debido a algunos errores no forzados, pero que al final concretó con un gran punto ganador.



Finalizado el juego, Nadal dio unas palabras de despedida con los aficionados y aseguró que volverá pronto al país con alguien muy especial como lo es Roger Federer.



“Se que hace unos años, un buen compañero, Roger Federer, no pudo disputar su partido aquí por una situación muy difícil. Siempre me dijo lo ilusionado que estaba de jugar aquí, y les puedo decir que espero volver algún día junto a él”, concluyó.



Cabe señalar que además del juego entre Nadal y Ruud hubo un duelo de dobles mixto en el que se enfrentaron Camila Osorio y Juan Sebastián Cabal ante Yuliana Lizarazo y Robert Farah.



Además, tanto Ruud como Nadal se trasladarán a Ciudad de México donde jugarán su último juego de su gira de exhibición el 1 de diciembre.