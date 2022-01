¡Épica final y récord para Rafael Nadal, nuevo rey de los Grand Slam!

Rafael Nadal ha hecho en el Abierto de Australia más que ganar una final épica, luchadísima contra un Medvedev que vendió muy cara la derrota: ¡ha impuesto un récord en el tenis mundial!

El español logró recuperarse de dos sets en contra y, como solo ha pasado seis veces antes en la historia, le dio vuelta a su historia y se impuso ante el ruso Daniil Medvedev, en una final intensa que decidió el ganador sobre la fase de su asombrosa fortaleza mental, su confianza e incluso el incondicional apoyo que recibió de los hinchas.



Medvedev dominó con mucha suficiencia al arranque, pero después empezó a sentir la presión y le pidió al juez de silla que exigiera silencio un par de veces, señal que Nadal interpretó bien y desde ahí se hizo fuerte con su derecha a ángulos abiertos, reveses paralelos y un servicio que fue mejorando con los minutos.



Ahora la felicidad es suya y el orgullo apenas comienza pues, con esta victoria, se ha convertido en el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia.



Llega a los 21, discriminados así: 13 Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 y 2020), Wimbledon (2008, 2010), 2 Open de Australia (2009 y 2022) y US Open (2010, 2013, 2017 y 2019).



Nadal se recuperó de una lesión que amenazó su carrera, del un contagio de covid 19 y de muchas dificultades para lograr esta victoria: "puede ser uno de los momentos más emocionantes de mi carrera, gracias a mi equipo, llevaré esto en mi corazón por mucho, mucho tiempo. No puedo agradecer más a mi gente, mi familia, muchos no pudieron acompañarnos, ustedes saben lo difícil que ha sido este año y medio, muchas gracias", dijo el campeón.



Aunque muchos pensaban que era el último Abierto de Australia que jugaba el español, al final prometió que haría todo lo posible por regresar, en medio de una intensa felicidad.