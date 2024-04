Racionamiento de agua: barrios de Bogotá sin servicio el 15 de abril

La capital del país se alista para recibir el quinto turno de racionamiento de agua, medida que tiene como objetivo reducir el consumo del preciado líquido ante los bajos niveles que presentan los embalses que surten a la capital y a otros municipios aleñados.



Para este lunes 15 de abril de 2024, se espera que cinco localidades como La Candelaria, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe y Tunjuelito, presenten cortes del servicio en cumplimiento al turno cinco de racionamiento.

Cabe mencionar que la restricción aplica desde las 8:00 a.m. y se extiende por 24 horas. Incluso, el servicio se podría tardar en restablecerse debido al complejo proceso que se lleva a cabo para la apertura de las válvulas que abren paso al líquido.



Según lo establece la medida, estos son los límites en donde habrá racionamiento de agua:



Entre río tunjuelo y calle 78 sur, entre carrera 15 y carrera 27l

Entre avenida caracas y límite oriental ciudad, entre calle 32 sur y diagonal 67 sur

Entre carrera 10 este y límite oriental ciudad, entre diagonal 67 sur y calle 87 a sur

Entre diagonal 7 sur y calle 32 sur, entre carrera 3 y transversal 12 este



A continuación, estos son los barrios que no tendrán servicio de agua durante este lunes 15 de abril de 2024:



Localidad de La Candelaria



• Belén



• Egipto



• Egipto 2



• Las Aguas



• Lourdes II



• Lourdes



• Parque Nacional Oriental



• Egipto Unidad Residencial Gonzalo Jiménez de Quesada



Localidad de Ciudad Bolívar

• Los Andes Sector 5 Nutibara



• Naciones Unidas



• El Reflejo II



• La Playa II



• San Joaquín Vaticano El Vergel



• La Perla



• San Joaquín Vaticano Galpón



• La Estrella Sector Lagos



• El Trigal



• Estrella del Sur



• La Alameda II Sector



• Altos de Jalisco



• Urbanización Buenavista



• Rincón del Diamante



• Casa de Teja



• El Reflejo



• Juan Pablo



• Urbanización Chicala El Rubí



• Arabia



• Meissen



• Domingo Lain I



• Cordillera del Sur



• Villa Rosa



• Cordillera Sur



• Sotavento



• El Minuto de Maria



• El Tesorito



• Mirador de San Marcos



• Florida Sur Alto



• San Joaquín Costa Azul



• S.C Quiba



• Villas de San Joaquín



• Buenos Aires II



• Monterrey



• República de Venezuela



• Buenos Aires III sector



• Torrelli



• Villas del Progreso



• Urbanización Las Quintas del Sur



• Florida del Sur



• El Tesoro II



• Naciones Unidas Santa Rosa



• Naciones Unidas Chaparro



• Urbanización Alfa



• Tabor Altaloma



• Lucero Bajo



• Edén Sector El Paraíso



• Los Alpes



• Los Alpes Sur



• La Alameda



• Bella Flor Sur



• El Mirador



• México III Sector



• El Paraíso



• Las Delicias del Sur



• Ciudad Milagro



• San Luís Altos de Jalisco



• Rocío Altos del Sur



• Marandu



• Sotavento II Sector



• Sotavento III y IV



• San Rafael Sur



• S.C La Alameda



• Lucero Bajo Sector Conquista



• La Esmeralda Sur



• El Mirador



• Gibraltar I



• San Francisco La Palmera



• La Florida del Sur



• Acapulco I



• El Edén y Libimani



• El Recuerdo Sur



• Naciones Unidas (Santa Rosa)



• La Serranía (Buenavista Sector A)



• El Tesoro



• Casa de Teja



• La Torre



• Villa Jacqui



• Urbanización Mirador del Rey



• Urbanización Sotavento



• Inés Elvira



• Vista Hermosa Sector Capri



• Las Manitas II Sector



• Bella Flor



• Urbanización Las Quintas



• Álvaro Bernal Segura



• Brisas del Volador



• Mirador Nutivara



• Bellavista Lucero Alto



• Nueva Colombia



• Villa Gloria Las Manitas



• Las Manitas



• El Castillo



• Villas El Diamante



• El Triunfo Sur



• Villa Gloria



• El Tesoro



• Lucero Medio



• La Escala III



• Arabia



• Los Duques



• México II Sector



• México



• Domingo Lain II El Bosque



• Acacia IV



• Gibraltar II



• Estrella de María



• El Limonar



• La Cumbre



• 8 de Diciembre



• El Bosque



• Bogotá Sur La Esperanza



• Villa Diana López



• San Joaquín El Vaticano



• Quiba Urbano



• El Consuelo



• Bogotá Sector Tequendama



• Quiba



• Sotavento III y IV



• Potreritos



• La Alameda



• Buenos Aires



• Lucero Sur Bajo



• El Lucero



• El Minuto de María



• Acacias Sur



• Urbanización El Preciso



• Juan Pablo II



• Lucero Sur Bajo



• Cedritos del Sur III



• Cedritos del Sur II



• Parcelación Bogotá



• Bogotá Sur La Esperanza



• La Playa



• Urbanización El Satélite



• Los Urapanes



• Vista Hermosa



• Las Delicias del Sur



• Divino Niño



• Domingo Lain III



• Divino Niño



• Bello Horizonte



• Villa Angélica (Canadá La Guira)



• Villa Begonia



• Los Libertadores Sector San Isidro



• Los Libertadores Sector San Miguel



• Los Libertadores Sector San Ignacio



• La Cabaña



• Nueva Esperanza



• Quiba Urbano I



• Bella Flor Sur Rural



• El Paraíso



• El Mochuelo II



• Quiba Bajo



• Arabia II Sector



• Tesoro Tesorito



• Estrella Turquía 2 Sector



• Bogotá Castillo Grande



• San Joaquín El Vaticano Sector El Carrizal.



Localidad de Rafael Uribe Uribe

• La Arboleda II



• Macondo II



• Villa Gladys



• La Providencia



• Villa Carolina



• S.C Arboleda Sur



• El Consuelo Arboleda Sur



• El Cerrito



• La Esperanza Alta



• El Playón Playita



• La Merced Sur



• Providencia Alta



• San Félix



• Avenida Caracas II



• Govaroba



• Govarova II



• San Miguel



• Rincón de Los Molinos



• Mirador Los Molinos II Sector



• El Mirador



• El Mirador Sector Molinos del Sur



• Los Molinos Parcelación 80 y 81



• Callejón de Santa Bárbara II



• Villa Gladys II



• Urbanización Hacienda Los Molinos



• Callejón de Santa Bárbara III Etapa



• Los Arrayanes II



• Palermo Sur Los Arrayanes



• Palermo Sur Santa Fonseca



• La Paz (El Cebadal)



• La Reconquista



• La Reconquista (Villa Esther)



• Palermo Sur El Triángulo



• Palermo Sur Oswaldo Gómez



• Palermo Sur San Marcos



• La Merced Sur San Ignacio



• La Marqueza



• Los Puentes



• Palermo Sur Brisas



• Santa Sofía



• Alameda del Sur



• Cerros de Oriente



• Marco Fidel Suárez I



• Guiparma



• Bosques de San José



• San Agustín II Sector



• La Paz



• San Agustín



• Arboleda Sur



• Carmen del Sol I Sector



• El Triunfo



• Santa Sofía Sur



• San Justino



• Terrazas de San Jorge



• El Ferrol



• El Bosque de Los Molinos



• Antonio Morales II



• Francisco Vega



• Marco Fidel Suárez II Sector



• S C. Arboleda Sur



• Las Lomas



• Granjas de San Pablo



• Resurrección



• Carmen del Sol



• Los Pijaos



• La Florida Alto de Pijaos



• Luís López de Mesa



• El Puerto La Loma de San Carlos



• La Playa 2



• El Socorro



• El Consuelo



• Playón La Playita



• Villas del Recuerdo



• Arboleda Sur



• Macondo El Carmen



• Avenida Caracas



• Urbanización Guiparma



• Urbanización Madrid



• El Mirador Sur I y II



• Hacienda Los Molinos



• Marruecos



• San Agustín



• Molinos del Sur



• La Picota



• Nueva Silvania Sur



• Diana Turbay



• Diana Turbay Cultivos



• Palermo Sur Las Brisas



• Callejón de Santa Bárbara Sur



• Socorro III Sector



• La Resurrección IV Sector



• El Recuerdo San Jorge Alto



• Resurrección 2



• Playón La Playita III



• Granjas de San Pablo



• El Triunfo Sur



• Las Lomas - Mirador de Santa Sofía



• La Resurrección II



• La Playa



• Pradera Sur



• La Fiscala Norte



• El Socorro III Sector



• La Serranía Sector Cultivos



• Mirador de Barroco



• La Carolina



• Nuevo Pensilvania Sur



• Villa Esperanza



• Los Chircales



• Los Molinos I Sector



• Puerto Rico



• Mirador II



• Bosques de La Hacienda



• Villa Morales



• Príncipe de Bochica



• Puerto Rico



• Cerros de Oriente



• El Rosal



• Marruecos II Sector



• Marruecos



• Diana Turbay San Agustín



• Callejón de Santa Bárbara Suroriental



• Zarazota I



• S.C Molinos del Sur



• Buenos Aires La Esperanza Parcela La Fiscala



• Las Colinas



• San Cayetano



• Esperanza



• Nueva Esperanza



• San Martín (Villa Neiza)



• Río de Janeiro El Pesebre



• La Picota Oriental



• Arrayanes III



• IV y V



• Palermo Sur



• El Portal



• Marco Fidel Suárez



• Santa Rosita La Cañada



• Bosques del Country



• El Socorro II Sector



• Socorro La Industria



• Villa del Sol



• La Esperanza



• Marco Fidel Suárez Sector La Cañada



• Las Colinas-Sector Divino Niño



• Antonio Morales Galvis



• El Pénsil



• Los Molinos II Sector



• El Portal II Sector



• La Providencia Media



• Diana Turbay Arrayanes



• Legalizado



• Marco Fidel Suarez Carmen del Sol



• Madrid II



• Callejón de Santa Barbara 1



• Arboleda (Antes Arboleda Sur 2)



Localidad San Cristóbal

• Bello Horizonte



• Villa Angélica (Canadá La Guira)



• Villa Begonia



• Los Libertadores Sector San Isidro



• Los Libertadores Sector San Miguel



• Los Libertadores Sector San Ignacio



• El Recodo República de Canadá



• Atenas I



• Urbanización Bosque de Los Alpes



• Córdoba



• San Vicente



• Ciudad Marbella Sector II



• Barcelona Sur Oriental



• Urbanización San Juanito



• La Playa



• La Nueva Gloria



• La Gloria



• La Maria



• Los Alpes (Agrupación de Vivienda)



• El Rincón de La Victoria Bellavista



• El Futuro



• Macarena de Los Alpes



• S.C Buenos Aires



• Vitelma



• San Blass II



• Aguas Claras



• Altamira



• Urbanización San Blas



• San José Sur Oriental



• Altamira Chiquita



• Los Libertadores Sector San Luís



• Urbanización Sidel



• Los Faroles de Santa Inés



• Los Arrayanes Santa Inés



• El Ramajal San Pedro



• San José Oriental



• El Ramajal



• La Gloria Oriental



• San Blass II Sector



• Buenavista II Sector



• Ramajal



• Amapolas II Sector



• Bello Horizonte II Sector



• Urbanización San Luís



• Puente Colorado



• Las Acacias



• Las Mercedes



• S.C Ciudad Londres I



• Granada Sur



• Torres de Gratamira



• Amapolas



• Bellavista Sur



• Altamira 2010



• La Grovana



• Moralva



• Urbanización El Paseito I y III Sector



• Villa de Los Alpes



• San Isidro II



• El Encanto



• Urbanización Ayacucho Sur



• El Angulo



• Las Guacamayas



• Urbanización Balcones de Provenza



• Atenas



• San Vicente Sur Oriental



• Malvinas



• San Martín de Loba



• Urbanización El Rodeo



• La Victoria



• La Gloria Baja



• Santa Rita Sur Oriental



• Buenos Aires



• Ciudad de Londres



• La Arboleda



• San Manuel



• Los Libertadores



• Guacamayas III Sector



• S C. Buenos Aires



• Buenos Aires III Sector



• La Arboleda



• Urbanización Colmena I Los Pinares



• Urbanización Las Gaviotas



• Sierras del Sur Oriente



• Bosque de San José



• Canadá o Guira



• La Península



• S.C Las Mercedes



• S.C San Cristóbal Sur



• Las Mercedes



• Granjas y Huertas El Ramajal



• Casapanda



• La Península El Paraíso



• Los Puentes



• Manila 2



• Vitelma



• La Victoria



• Buenos Aires II Sector



• Urbanización Altos del Virrey



• San Pedro



• Los Dos Leones



• Altos de La Maria



• Urbanización Montebello



• Suramérica



• El Oasis del Sur



• Sidel - Terrazas de Oriente



• Juan Rey II



• San Cristóbal Sur Viejo



• La Sagrada Familia



• San Cristóbal Sur



• Montecarlo



• Urbanización Villa del Cerro



• Los Altos del Zuque



• Moralba



• Miraflores



• Canadá La Guira II Sector



• San Jacinto



• San Rafael Sur Oriental



• Chiguaza



• Villa Aurora



• Balcones de San Pedro III



• Canadá San Luís



• La Sierra



• Santa Rita Sur Oriental II Etapa



• Urbanización Nueva Roma Oriental Dardanelos



• Villabel



• Santa Helena



• Urbanización Continental



• La Joyita Bello Horizonte



• Bello Horizonte III Sector



• Villa de Los Alpes II Sector



• San Isidro sur



• Villa Anita sur Oriental



• Urbanización Prados de Altamira



• Panorama (Antes Altamira)



• Quindío II Sector



• Urbanización La Fortaleza



• Los Libertadores Bosque Diamante Triángulo



• El Paraíso Urbanización Antioquia



• El Paraíso Sur Oriental I Sector



• La Nueva Gloria II Sector



• República de Canadá III



• Los Alpes



• Quindío



• Corinto



• Aguas Claras



• Los Laureles Sur Oriental II Sector



• El Pinar República de Canadá II Sector



• Balkanes



• Urbanización Los Balkanes



• Santa Ana



• Urbanización Caja Social de Ahorros San Cristóbal



• Velódromo



• Camino Viejo



• La Victoria III Sector



• La Victoria II Sector



• Urbanización Moore La Colina



• Arboleda de Los Alpes



• Urbanización Horacio Orjuela



• San Vicente (Predio)



• Urbanización San Vicente



• Santa Inés Sur



• Los Ángeles del Oriente



• Urbanización Cerro San Vicente



• Buenavista Sur Oriental Un Punto



• Urbanización El Paseito II Sector



• Los Libertadores Sector San José



• Nueva Delhi Parte Alta



• República del Canadá El Pinar



• Los Libertadores Sector El Tesoro



• Los Libertadores Sector La Colina



• Nueva Delly



• Nuevas Malvinas El Triunfo



• La Belleza



• Bellavista Sector Lucero



• Urbanización La Herradura



• El Poblado



• San José Sur Oriental



• El Tablón



• Los Alpes del Zipa



• Santa Inés (El Topo)



• San Blass



• Urbanización El Rincón de San Nicolás



• Managua



• Nueva España Parte Alta



• Nueva España



• La Castaña



• Altos del Sol



• Vitelma Ciudadela Parque de La Roca



• Santa Sofía de Vitelma



• La Colmena



• Los Balcanes Vitelma



• Valparaíso



• Los Pinos



• Santa Inés Sur



• Bella Vista Sur Oriental/ Parte Alta



• El Balcón de La Castaña



• Torres de Buenos Aires



• El Triángulo El Manantial



• Juan Rey



• El Triángulo



• Triángulo Alto



• Vitelma I



• San Blas Sector Las Mercedes



• El Pinar República de Canadá



• Villa Begonia Los Libertadores



• Bellavista Sur Oriental



• Puente Colorado I



• Atenas Suroriental IV Sector



• San Manuel 2 Sector



• El Triángulo



• El Pinar



• Buenavista Sur Oriental II



• Sagrada Familia II Sector



• Quindío La Esmeralda



• San Blas II Sector I



Localidad de Santa Fe

• El Dorado



• Cartagena



• El Balcón



• Gran Colombia



• Ramírez



• Lourdes II



• Lourdes



• La Paz Central



• Belén



• El Triunfo - Balcones Del Triunfo



• Las Aguas



• Meissen



• Egipto



• El Mirador



• Egipto 2



• Egipto



• S C. Parque Nacional Oriental



• La Macarena



• La Perseverancia



• Atanasio Girardot



• Lourdes III



• Unidad Residencial Gonzalo Jiménez de Quesada



• Rocío Parte Baja



• El Mirador 2



• Lourdes 2



• Fábrica de Loza



• Lourdes II



• Lourdes



• El Guavio



• El Triunfo



• El Balconcito



Localidad de Tunjuelito

• Meissen