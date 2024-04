Racionamiento de agua en Bogotá: barrios afectados el 17 de abril

La capital colombiana desde el pasado jueves 11 de abril vive diariamente jornadas de racionamiento de agua, la cual consiste en cortar el servicio del líquido vital en distintas zonas de Bogotá y municipios aledaños con el fin de aumentar el ahorro y disminuir el consumo de agua.



Esta medida restrictiva se tomó debido a los bajos niveles que registran los principales embalses que surten de agua a los capitalinos, quienes desde hace varias semanas enfrentan el fenómeno de El Niño, el cual se ha presentado con gran intensidad durante los primeros meses del 2024.

Para la jornada de este miércoles 17 de abril de 2024, se tiene previsto que las localidades de Kennedy y Fontibón junto a los municipios de Funza, Mosquera y Madrid en Cundinamarca, presenten cortes de agua desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas.



¿Cuáles son los barrios que no tendrán agua este 17 de abril en Bogotá?



Según establecieron las autoridades correspondientes, las suspensiones temporales del servicio se presentarán en los siguientes límites:



​Entre calle 16c y 26, entre avenida Boyacá y Ciudad de Cali

Entre calle 14 y 24, entre avenida Ciudad de Cali y río Bogotá

Entre calle 26 y avenida 1 de Mayo, entre carrera 68 y avenida Boyacá

Puntos de suministro Funza, Madrid y Mosquera



Además, establecen que los siguientes barrios no tendrán agua por 24 horas:



Localidad de Fontibón

• Urbanización Los Hayuelos



• Industrias Thury Ltda.



• Urbanización Industrial San Pedro



• Urbanización La Cofradía



• Rubén Vallejo



• Santiago III



• Villa Beatriz



• Urbanización Batavia



• La Giralda



• Laredo



• Brisas Aldea



• Paraíso de Bavaria



• Urbanización El Triunfo



• Atahualpa El Cajón



• Las Flores



• El Charco



• Atahualpa



• El Charco (Rural)



• San Pablo Jericó



• Kasandra



• El Refugio La Zelfita



• El Chircal



• Puente Grande



• Brisas Aldea Fontibón



• Urbanización Costabelda



• Torres del Rubí



• Ambalema lotes 2 y 3



• Jericó



• Charco



• El Pedregal



• Flota La Macarena



• Urbanización Montevideo 1a. Etapa



• El Portal



• Almagrario



• Chircales



• El Triángulo



• Los Cámbulos



• S.C Belén Fontibón



• Corpacero



• Internacional



• Urbanización Corpacero



• Torres de Modelia



• Bosque de Modelia



• Capellanía



• Modelia Occidental



• Mallorca



• Urbanización



Montevideo Mz 13b



• Batavia



• Urbanización El Chital II Sector



• Villemar



• Hilanderas Fontibón



• Nueva Villemar



• Portal de Los Hayuelos



• Guadual Fontibón



• Franco



• Visión Semindustrial



• Centenario



• Valle Verce



• La Laguna Fontibón



• Urbanización La Dulzura



• Urbanización Manuel



Cristóbal El Portal



• El Laurel



• San Pablo



• Guadual



• San Pedro de Los Robles



• Urbanización La Lorena



• Urbanización Bengala



• Villa Beatriz



• Veracruz



• Belén Fontibón



• Versalles Fontibón



• Urbanización Capellanía



• Bellavista Los Pantanos



• Urbanización Salamanca



• Urbanización El Paraíso



• Las Brisas



• Los Bohíos de Hunza III Sector



• La Perla



• Saturno



• San Antonio Fontibón



• Urbanización La Abadía



• Bahía Solano



• S.C Villa Carmenza



• Urbanización Betania



• Jordán II Sector



• Villa Carmenza



• Urbanización Santiago



• Predio Caldas



• Desarrollo Moravia



• Sabana Grande



• La Isla



• Torcoroma



• Urbanización La Palestina



• Flandes



• La Giralda II Sector



• Palestina



• Interindustrial



• Urbanización Prado Grande



• Ciudad Salitre 3 A. Etapa



• Terminal de Transportes



• Ciudad Salitre



• Granjas de Techo



• Urbanización Industrial Sredni



• Villa Alsacia



• Montevideo



• Inmunizadora de Maderas



• Urbanización Industrial Montevideo



• S.C Interindustrial



• Interindustrial - El Vergel



• Urbanización San Lorenzo



• El Tapete



• El Cuco La Estancia



• Valparaíso II Etapa



• Ferrocaja



• Centro Fontibón



• Rincón Santo



• Montecarlo



• Urbanización Arabia



• El Carmen Fontibón



• Veracruz II Sector



• El Jordán



• Santander



• Boston



• El Tintal Central



• Modelia Occidental



• Rincón de Modelia



• Altos de San Sebastián



• Predio Cundinamarca



• Santa Cecilia



• Urbanización Avenida Centenario



• Moravia



• La Provincia



• Ferrocaja



• Ferrocaja



• El Proveedor



• Prados de La Alameda



• Sauzalito



• Pueblo Nuevo



• Urbanización Parque Empresarial Santa Helena



• Torres de Centenario



• Urbanización Los Bohíos de Funza



• S C. Ferrocaja



• Modelia



• Santa Cecilia



• Cama vieja



• Puente Grande Florencia



• El Carmen Fontibón



• El Rubí



• Oviedo



• Parque Industrial



• La Primavera II



• Villa Flor



• Villa Liliana



• Selva Dorada



• Centro Industrial de Construcción



• Villa Andrea



• Ciudad Salitre Occidental



• Carlos Lleras Restrepo



• Ciudad Salitre



• La Esperanza



• El Tintal A.S.D.



• La Esperanza Norte



• Predio Nariño



• Zona Franca



• El Vergel



• El Paraíso



• La Cabaña II Sector



• La Cabaña - El Rubí



• Agrup. de Vivienda Viempro II



• Villa Carmenza II Sector



• Versalles Internacional



• Belen El Eden II - A



• La Cabaña Fontibón



Localidad de Kennedy

• Alsacia



• Villa Claudia III



• Villa Claudia II



• Marsella



• Santa Rosa del Carvajal



• Lusitania



• Marsella Aloha Sector Sur



• Nueva Marsella I Sector



• El Recodo y Petaluna



• Milenta II Sector



• El Condado de La Paz



• Floresta del Sur



• Villa Adriana



• La Igualdad



• La Igualdad II Sector



• Nueva Marsella II Sector



• Villa Alsacia Ciudadela



• San José Occidental



• Cooperativa de Sub-Oficiales



• Bavaria I Sector



• Villa Emilia



• Santa Rosa del Carvajal - Torres de Las Américas



• Centro Américas



• La Igualdad La Rivera Real



• Las Américas Sector Galán



• El Triunfo de Las Américas



• Nueva Marsella III Sector



• Hipotecho Occidental



• Hipotecho Occidental II



• Hipotecho Occidental III



• Las Américas La Triguera



• Las Américas



• Villa Claudia



• Marsella Sector Norte Segunda Etapa



• El Condado de La Paz- Villa Verónica



• Marsella Aloha Sector Norte



• Los Pinos de Marsella



• Alférez Real



• Nuestra Señora de La Paz



• Multifamiliares La Paz



• Carvajal - Urbanización Altamira



• El Rincon de La Igualdad.