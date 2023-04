¿Qué posibilidades hay de ganar la lotería usando ChatGPT?

ChatGPT se ha popularizado bastante últimamente por todas las funciones que ofrece como por ejemplo el escribir guiones, ensayos y demás necesidades que el usuario le pida a la inteligencia artificial.



Este modelo de lenguaje entrenado por OpenAI se utiliza comúnmente como un asistente virtual que responde a preguntas, proporciona información y realiza otras tareas como por ejemplo calcular varias probabilidades para poder ganar la lotería.



Eso fue lo que hizo Patthawikorn Boonin, un hombre tailandés que usó ChatGPT para ganar uno de los premios que ofrece la lotería de ese país.

El sujeto declaró que utilizó varios números (57,27,29, y 99) que le sugirió la inteligencia artificial siendo el 99 el que resultó ganador y que le dio 2.000 baht, unos 60 dólares.



No obstante, pese a que el hombre no recurrió precisamente a que la I.A le dijera el número ganador, ya que no tiene esa capacidad, si le pidió al chatbot que realizara un análisis de los sorteos pasados.



Allí, el hombre le dio los datos y la inteligencia artificial verificó los números que tienen las mismas probabilidades de salir elegidos. Después, lo que debería hacer para ganar era identificar los números que suelen ganar con más frecuencia.



Tras reconocer varias combinaciones que suelen salir con más frecuencia, el hombre hizo un análisis estadístico con tal de identificar los números que probablemente salgan en el sorteo.