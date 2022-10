¿Qué es la reforma pensional y qué dijo Petro sobre el proyecto?

Luego de generar bastante controversia durante su campaña presidencial, Gustavo Petro retomó el tema de la reforma pensional en medio del foro ‘Retos de Formalización laboral en Iberoamérica’ y claro la respuesta por parte de la gente no se hizo esperar.



Y es que el presidente de Colombia durante su exposición en el evento comentó que las personas que no estén completamente acogidas por este financiamiento puedan recibir un ingreso que alivie su situación en caso de que no sea la mejor.



"Dijimos un régimen de pilares, dijimos que la cotización del trabajador y de su empresario vaya en parte a un gran fondo de un primer pilar público de reparto simple que garantice pensión al menos al cotizante (al 20%)”, mencionó de inicio.

“De ahí adelante, dependiendo de los salarios altos, tengan la libertad de cotizar en segundos pilares libres y privados", añadió el mandatario.



De igual manera, aseguró que el que pierde más con el sistema actual de pensiones es el Estado por lo que fue crítico con la gente que no cotiza en fondos públicos.



"Si los cotizantes entregaran parte de la cotización al fondo público se libera un recurso en el Estado que deja de gastarse y, entonces, podríamos gastarlo en la población vieja que hoy no tiene ninguna pensión o solo recibe 16 dólares mensuales".



Por el momento, se espera que el próximo año quede escrito el texto final de la reforma y de ahí pasará a debate en el Congreso de la República.