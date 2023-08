¿Qué es la demisexualidad? La orientación sexual de ‘Nela’ González

La sexualidad humana ha tenido un diverso cambio en los últimos años puesto que se ha abierto un espectro gigante y diferentes formas en las que las personas expresan su amor y atracción.



Una de ellas ha sido la demisexualidad, una orientación que fue recientemente mencionada por ‘Nela’ González, concursante de ‘Masterchef Celebrity’ y que ha generado varios interrogantes acerca del tema.



La actriz venezolana que ha estado en grandes producciones colombianas desde el año 2000 reveló su orientación sexual y causó impacto ya que muchos no conocían el término.

En una entrevista para el programa ‘La Movida’, ‘Nela’ así lo reveló: "Yo soy demisexual, o sea que yo no me enamoro de alguien por lo físico, sino por lo que me transmite. Yo necesito tener una conexión emocional con alguien para sentir algo más", señaló.



De acuerdo a varios portales especializados sobre el tema, es una orientación sexual en la que la atracción sexual surge después de haber establecido un vínculo emocional cercano con alguien. Es decir, cuando hay una conexión emocional profunda con una persona.



Algunas características de los demisexuales son:



1.No se siente atraído sexualmente por nadie, a menos que forme un vínculo emocional.



2. Tarda más que la mayoría de personas en desarrollar su atracción sexual.



3. Solo se siente atraído por personas que son sus amigos cercanos



3. Les interesa más la intimidad que la actividad sexual



4. Se les complica sentirse atraídos sexualmente por alguien que no conocen bien.



5. Solo se sienten atraídos por una persona a la vez.