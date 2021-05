Mariana Pajón no se calla ante la violencia: 'Pido mesura y cordura'

El país atraviesa una dura situación, los deportistas y artistas se han manifestado en contra de la violencia que vive Colombia debido a los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública. Mariana Pajón, figura del deporte colombiano, no es ajena al contexto, en redes sociales expresó su posición

Comunicado de Mariana Pajón

Para nadie es un secreto que en Colombia hay muchas cosas que arreglar, pero la violencia NUNCA será el camino. Yo también estoy cansada de muchas cosas: La corrupción, la inequidad, la lejanía en la que ha estado nuestra clase política de las necesidades del pueblo, la falta de oportunidades, etc. nos han desangrado hace muchos años y tienen que acabar YA, pero matándonos unos a otros no vamos a llegar a ningún lado. No todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas necesidades, dificultades y nunca podemos perder la empatía. Protestar cuando estamos en desacuerdo es una de las capacidades que nos diferencia a los seres humanos de las demás especies, pero otra de las diferencias que hoy tenemos que demostrar es nuestra capacidad de hacernos escuchar de forma civilizada, calmada y no de forma violenta. Igualmente en una sociedad, la respuesta de las autoridades tiene que estar enmarcada el el límite de los derechos y los protocolos porque nadie por más poder o autoridad que tenga puede pasar por encima de otras personas y nadie es dueño de la vida o la integridad de nadie. Escuchar a quienes claman algo no los va a ser sentir inferiores, al contrario demostrará la grandeza de quienes lideran nuestra sociedad en todos los campos. Yo amo a mi país y así como me he sentido orgullosa de llevar los colores de mi bandera y cantar mi himno por el mundo, hoy me duele mucho lo que pasa en Colombia, me duele ver que estamos enfrentados unos y otros, me duele ver abusos, muerte y destrucción, me duele ver incluso la violencia trasladada a redes sociales con personas que como yo no hacemos otra cosa que querer y representar a nuestro país de la mejor manera por el mundo. Por favor paremos ya estos enfrentamientos sin sentido y sentémonos a conversar como sociedad.

A los jóvenes que están en la calle protestando pacíficamente: ¡Gracias por luchar por nuestros derechos, mi respeto y admiración!. A nuestras autoridades: Así como muchas veces les he agradecido por cuidarnos, hoy les pido mesura y cordura: Por favor no abusen de su autoridad, no queremos más sangre en las calles.