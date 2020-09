Violencia en Colombia: Residente reacciona a muerte de Javier Ordóñez

Colombia es noticia en el mundo, a causa de las manifestaciones en contra de los abusos de la policía, que causaron la muerte del abogado Javier Ordóñez tras un procedimiento policial y el uso desmedido de un ‘taser’. La violencia en las calles, los enfrentamientos entre uniformados y civiles, y los actos vandálicos, han traspasado las fronteras.



La brutalidad policial contra Ordóñez se ha hecho viral, como también los videos de policías disparando y maltratando a jóvenes protestantes. Así, el artista puertorriqueño Residente (René Pérez) reaccionó en sus redes sociales al ver el abuso de autoridad en Colombia.



Este jueves, Residente publicó un mensaje en su cuenta de Instagram recordando que, tal como Ordoñez, su amigo Cristofer murió debido a la brutalidad policial.



“A mi mejor amigo Cristofer lo mató la policía. Que la lucha continúe a nombre de todos los asesinatos cometidos bajo abuso de poder. Justicia para Javier Ordóñez. Siempre con Colombia”, publicó Residente, junto a un video en el que pidió que los policías que castigaron y provocaron la muerte del abogado debían ir presos.



“Estos guardias tienen que ir presos y el Gobierno tiene que hacer algo al respecto (…) Esto no puede pasar, esto es de derechos humanos”, afirmó, añadiendo que “cuentan con mi apoyo para lo que sea”.



René lamentó que haya “gente molesta con los manifestantes, a ellos (…) los invito a ponerse en el lugar de la familia de la persona que mataron. Que piense que fue su hijo o su papá a quien mataron, a ver cómo van a reaccionar. Si no quieres manifestarte, no critiques a los que se manifiestan”.