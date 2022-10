Protestas Bogotá hoy: En estos puntos se concentrará la Primera Línea

Este viernes 28 de octubre, la autodenominada Primera Línea saldrá a las calles para movilizarse en contra de los tratos brindados por las fuerzas policiales a los miembros de este grupo.



Es por ello que acá le contamos la última hora de esta marcha que estará presente en varios puntos de la ciudad y que será acompañada por la Policía y varios gestores de convivencia de la Alcaldía de Bogotá.



Puntos de protesta de la Primera Línea



Serán cinco los puntos en los que el movimiento se movilizará durante las próximas horas.





Usme: Puente de ‘la Dignidad’ a las 10 a.m. (Evento Cultural)



Teusaquillo: Universidad Pedagógica Nacional a las 10 a.m. (Marcha)



Teusaquillo: Universidad Nacional a las 10 a.m. (Marcha)



Teusaquillo: Sede de la Fiscalía General de la Nación a las 2:00 p.m. (Plantón)



Puente Aranda: Universidad Distrital a las 10:30 a.m.



La convocatoria ha sido respaldada por el senador Gustavo Bolívar y el representante José Alberto Tejada, del Pacto Histórico.



Previo a las marchas, el senador se manifestó y dijo: “Salen a protestar por la libertad de sus compañeros capturados durante el estallido social.



Queremos acompañarlos en esa protesta pacífica. Ayúdennos a des escalar ese relato de que los jóvenes de Colombia son vándalos y terroristas”.



Por otro lado, Claudia López en sus redes sociales, aseguró: “Las marchas tendrán acompañamiento de gestores de convivencia, que se aplique el protocolo de respeto a protesta social y en ningún caso se permita la violencia, el vandalismo ni los bloqueos”.